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El pedido

Luis Caputo salió a buscar $4,5 billones y los consiguió: recibió ofertas por $6,49 billones, adjudicó $4,49 billones y los vencimientos del día rondaban esa misma cifra por lo que el rollover fue de 100,26%.

El número no sorprende dada la volatilidad de tasas que generó la última licitación con sobre absorción de pesos. Mirando las tasas de corte, el mercado esperaba prácticamente este costo financiero.

Desde la licitación del 29 de julio el BCRA absorbió en promedio $1,2 billones vía repo, contra los $3 billones previos a esa fecha. Menos pesos dando vueltas, tasas overnight reacomodándose y la caución y repo encontraron piso más cerca del 23% anual. Ese fue el terreno donde Economía tuvo que pararse en esta subasta.

El Tesoro consiguió el 100% de rollover, pero tuvo que resignar duración de la deuda para lograrlo: el plazo promedio de emisión cayó a 110 días, contra los 325 días de la licitación anterior

A mercado

Prácticamente todo el menú salió a los rendimientos del mercado. No fue por ello una mala licitación. Es lo que se buscaba.

El Tesoro consiguió el 100% de rollover, pero tuvo que resignar duración de la deuda para lograrlo: el plazo promedio de emisión cayó a 110 días, contra los 325 días de la licitación anterior.

El cambio de estrategia viene de antes. Los duales CER y TAMAR, la herramienta que el Tesoro venía usando para estirar plazos, se mostraban muy ofrecidos en el secundario con pérdidas de valor para sus tenedores. Las reaperturas sucesivas —la aparición del TMVE8 apuró la caída de los “duales viejos”— y la suba en la tasa de caución les jugaron en contra. Con ese instrumento debilitado, el secretario de Finanzas Federico Furiase eligió un menú corto y sacrificó plazo, no tasa.

La LECAP S30N6 a noviembre de 2026 se llevó la porción más grande, $3,29 billones a 2,11% de tasa efectiva, confirmando que la tasa fija corta fue la gran ganadora de la jornada.

Detrás, la letra CER X29E7 a enero de 2027 sumó $0,65 billones a 4,51% efectiva anual más CER, el tramo en pesos más largo de la fecha.

En cobertura cambiaria, el Tesoro repartió $0,23 billones en el D30S6 a septiembre (7,33% efectiva anual) y $0,32 billones en el nuevo D30O6 a octubre (6,91% efectiva anual). Y en dólares, el AO29 a octubre de 2029 adjudicó u$s50 millones a 8,39% anual, con una segunda rueda hoy por otros u$s50 millones al mismo precio de corte.

El pedido

El mercado no le pidió al Tesoro que extienda plazos, le pidió pesos cortos, y el Tesoro escuchó. La pregunta para la próxima licitación es si esa lógica se repite: con liquidez todavía ajustada y sin la ayuda de los duales, el menú corto pasó a ser la única forma de sostener el rollover sin convalidar tasas que compliquen la curva.

El mercado no le pidió al Tesoro que extienda plazos, le pidió pesos cortos, y el Tesoro escuchó.

“Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro. Si bien la liquidez general continuará respondiendo en los próximos días a la dinámica de otros factores (como la actividad en la ventanilla de pases o el mercado secundario), el resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo”, destacó Eric Ritondale economista jefe de Puente.

“En respuesta a la volatilidad reciente del mercado local de renta fija, el Tesoro optó por un menú de instrumentos concentrado exclusivamente en el corto plazo (sin vencer más allá de la gestión actual). Esta estrategia de pausar el estiramiento de duration permitió evitar una presión adicional sobre el tramo largo de la curva en pesos, priorizando una renovación limpia de los vencimientos. En el tramo en dólares (ARGBON 2029), la decisión de limitar el cupo de adjudicación a u$s 50 millones en primera vuelta funcionó como un mecanismo defensivo. El Tesoro evitó convalidar exigencias de mayores rendimientos más ante la cautela en el mercado global de bonos, logrando una colocación acotada y alineada a la prudencia que primó en la licitación”, concluyó Ritondale.

Esta estrategia de pausar el estiramiento de duration permitió evitar una presión adicional sobre el tramo largo de la curva en pesos, priorizando una renovación limpia de los vencimientos.

Una visión clave sobre lo que sucede en lo monetario la aportó un informe reciente de BlackToro que cuenta a Fernando Marengo como Economista Jefe.

“Durante los primeros siete meses del año el Gobierno afrontó vencimientos de deuda en pesos por más de $ 119 billones y colocó deuda denominada por un total de $ 135 billones, resultando en una absorción neta de pesos de $ 16 billones. Los pesos excedentes producidos en dichas colocaciones fueron destinados a la constitución de depósitos en el BCRA, contrayendo la base monetaria y disminuyendo el crédito interno neto”, destacó.

“Las colocaciones netas de deuda se dieron principalmente en instrumentos que ajustan por CER, dándole cobertura frente a la inflación a los tenedores, concretamente en este período se sobre colocaron más de $ 17,3 billones mediante este instrumento con un plazo promedio de vencimiento de 676 días, extendiendo los vencimientos para el periodo posterior a las elecciones del 2027. Por otro lado, se sobre colocaron instrumentos que ajustan por el tipo de cambio por un monto superior a los $ 2,6 billones. Los instrumentos a tasa fija en pesos mostraron vencimientos netos por cerca de $6,8 billones en este periodo”, agregó este informe de BlackToro.

Por último, aporta un dato clave sobre este accionar oficial en la actividad económica.

“Uno de los principales demandantes de títulos del Gobierno fueron las entidades financieras, las cuales al prestarle al gobierno dejaron de prestarle al sector privado, lo cual es probable que haya tenido un efecto en los niveles de actividad de la economía. El financiamiento al sector público alcanzó niveles máximos hacia julio del 2024 cercanos al 45% del activo, y luego bajó de forma sostenida hasta julio del 2025 alcanzando un 27% del activo, y desde entonces aumentó marginalmente hasta el 30%”, concluye.