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Metalfor cerró el primer semestre del año con una pérdida de $ 26.484 millones, según informó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). La fabricante de maquinaria agrícola, que atraviesa desde hace meses una crisis de liquidez y una caída de la actividad, anticipó que prepara una fuerte reducción de su estructura para intentar recomponer su situación financiera.

“Durante 2026 se produjo una aceleración del deterioro de la posición financiera de la empresa” , comienza diciendo la reseña del balance.

Sus resultados marcan un fuerte retroceso en comparación con el año pasado, cuando registró una ganancia neta de $11.870 millones durante el mismo periodo. En los primeros seis meses de 2026, además, el resultado operativo pasó de una ganancia de $19.972 millones durante 2025 a una pérdida de $10.508 millones.

Según reconoció la propia empresa, algunos bancos limitaron el financiamiento, mientras que proveedores comenzaron a restringir las entregas y aumentaron los cheques rechazados. La crisis financiera rápidamente se trasladó al negocio y como consecuencia, cayó la producción.

Tal es así que pasó de producir 208 equipos durante el año pasado, a hacerlo por 95 entre enero y junio de este año. Las ventas también se contrajeron: fueron 167 unidades en el semestre, contra 258 en el mismo período del año anterior.

“En el contexto mencionado al inicio de este informe, y habiéndose cerrado el P.P.C. sin ninguna medida aprobada, la empresa planea disminuir significativamente su estructura durante el mes de agosto y retomar una senda productiva acorde a las posibilidades tanto comerciales como financieras”, anticipó.

La empresa se refiere puntualmente al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) iniciado ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba y que cerró sin haber llegado a ningún acuerdo. Según trascendió, la empresa planteaba reducir alrededor del 70% de su personal (de un total de 600 trabajadores).

Según sostuvo la firma local, la imposibilidad del acuerdo “impidió realizar la reestructuración rápidamente y esto también generó un perjuicio adicional muy fuerte por que generó costos improductivos” , dijo.

Ahora, el plan contempla reducir personal, revisar turnos y sectores y recortar adicionales salariales. También se concentrará la producción en los modelos que tengan mayor demanda y margen, mientras que algunas actividades serán discontinuadas de manera temporal “sin retorno inmediato”.

La empresa, además, buscará convertir en efectivo parte de sus inventarios y de las máquinas usadas que tiene disponibles.

“La Dirección considera que estas acciones que se irán implementando permitirán lograr una empresa mas sana y acorde a la actual realidad, formando bases mas sólidas para ingresar en una etapa de crecimiento en los siguientes ejercicios”, agregó.

Sus antecedentes

En febrero, Metalfor aseguraba que había dejado atrás el momento más complejo de su crisis financiera. Tras conseguir un crédito de u$s 50 millones de la agencia de desarrollo de los Estados Unidos (DFC), la fabricante de maquinaria agrícola afirmaba haber cambiado el perfil de su deuda, preparaba una nueva emisión de obligaciones negociables y proyectaba un fuerte crecimiento para 2026.

En diálogo con El Cronista, el presidente de la compañía, Eduardo Borri, sostenía que la empresa había logrado reestructurar sus pasivos gracias al financiamiento de la DFC.

“Metalfor viene cumpliendo todos sus compromisos. Cambió el perfil financiero de la empresa. Mientras que hace un año el 90% de su deuda era a corto plazo, hoy es a mediano y largo plazo. En definitiva, necesitamos capital de trabajo para seguir incrementando nuestra producción. Vamos a tener un 2026 muy bueno”, afirmaba entonces.

La compañía atribuía sus problemas a la crisis que atravesó el sector agropecuario tras la sequía, la caída de los precios internacionales y el cierre del mercado de capitales para las empresas vinculadas al agro. Ese contexto había golpeado especialmente a la firma por las características de su modelo de negocios.

Con ese objetivo, en diciembre había conseguido el préstamo de la DFC, con un plazo de ocho años, destinado a fortalecer su estructura financiera y sostener el negocio de maquinaria reacondicionada.

En paralelo, Borri adelantaba que trabajaba junto con el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, en una nueva emisión de obligaciones negociables por unos u$s 20 millones para financiar capital de trabajo.

Sin embargo, cinco meses después, en julio de este año, la empresa abrió un PPC para negociar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en medio de atrasos en el pago de salarios, problemas de liquidez y una fuerte caída de la actividad.

Metalfor es una de las principales productoras locales de maquinaria agrícola y uno de los dos principales fabricantes de pulverizadoras del país.

La firma se especializa en el diseño, producción y comercialización de maquinaria para el sector agroindustrial argentino y latinoamericano. Cuenta con tres plantas industriales en la Argentina y una en Brasil.