Metalfor suma otro conflicto.

La Justicia ordenó embargar fondos de la empresa de maquinaria agrícola y de sus tres principales directivos, a raíz de una demanda iniciada por el Banco Ciudad por una deuda de casi u$s 100.000.

Se trata de Eduardo Borri, dueño de la firma; José Luis Dassie, director, y María Rosa Miguel, vicepresidenta, quienes se constituyeron como garantes solidarios de la operación.

La causa, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24.

La deuda surge de un préstamo que le otorgó el Banco Ciudad a Metalfor en octubre del 2024 por la suma de u$s 2 millones. El acuerdo estipulaba que el monto sería devuelto en 12 cuotas mensuales y consecutivas, con una tasa de interés del 5% anual.

Sin embargo, la empresa no pagó la última cuota que venció en octubre del año pasado y que dejó el saldo impago de u$s 98.895.

A ese monto se suman intereses y gastos judiciales. Para cubrir esos conceptos, el juzgado fijó provisoriamente otros u$s 10.000, por lo que los embargos fueron ordenados hasta cubrir un máximo de u$s 108.895.

Es que la empresa atraviesa, desde hace meses, una crisis operativa y de liquidez.

Según informó en agosto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Metalfor cerró el primer semestre del año con una pérdida de $ 26.484 millones. Sus resultados marcan un fuerte retroceso en comparación con el año pasado, cuando registró una ganancia neta de $11.870 millones durante el mismo periodo.

En los primeros 6 meses de 2026, además, el resultado operativo pasó de una ganancia de $19.972 millones durante 2025 a una pérdida de $10.508 millones.

“Durante 2026 se produjo una aceleración del deterioro de la posición financiera de la empresa”, dijo la empresa en su balance y anticipó que prepara una fuerte reducción de su estructura para recomponer su situación financiera.

Esto se tradujo en una caída en su producción. Pasó de producir 208 equipos durante el año pasado, a hacerlo por 95 entre enero y junio de este año. Las ventas también se contrajeron: fueron 167 unidades en el semestre, contra 258 en el mismo período del año anterior.

Un crédito de u$s 50 millones, una deuda y un ajuste ¿terminal?

En diciembre pasado, la empresa recibió un crédito por u$s 50 millones por parte de la United States International Development Finance Corporation (DFC), una agencia estatal de los Estados Unidos, destinado a acompañar la operatoria del negocio y a fortalecer su estructura financiera.

Sin embargo, en julio de este año, Metalfor abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba para negociar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en medio de atrasos en el pago de salarios, problemas de liquidez y una fuerte caída de la actividad.

Según trascendió, la empresa planteaba reducir alrededor del 70% de su personal (de un total de 600 trabajadores).

Según sostuvo la firma, la imposibilidad del acuerdo “impidió realizar la reestructuración rápidamente y esto también generó un perjuicio adicional muy fuerte por que generó costos improductivos” , dijo.

Ahora, el plan contempla reducir personal, revisar turnos y sectores y recortar adicionales salariales.

También se concentrará la producción en los modelos que tengan mayor demanda y margen, mientras que algunas actividades serán discontinuadas de manera temporal “sin retorno inmediato”.