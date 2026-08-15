Se viene el diluvio del año con tormentas y granizo a partir de este viernes a la mañana: qué zonas estarán afectadas

Argentina afrontará este fin de semana un cambio brusco en el tiempo por la llegada de una fuerte tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por fuertes lluvias con ráfagas de viento y hasta caída de granizo. El escenario anticipa un clima marcado por condiciones meteorológicas adversas y abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo.

Regresan las lluvias: qué localidades están bajo alerta del SMN

Un intenso sistema de tormentas golpeará las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos durante el domingo y el lunes feriado. Los informes oficiales esperan condiciones del tiempo que puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

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Cómo estará el clima provincia por provincia:

Santa Fe: temperaturas de entre 13° y 18° con lluvias torrenciales de hasta 25 milímetros acumulados en dos jornadas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Entre Ríos: mínimas de 11° y máximas de 18° con actividad eléctrica y lluvias acumuladas de 20 milímetros.

Corrientes: hasta 33 milímetros acumulados de agua en ambas jornadas con máximas de 22°. Posible caída de granizo con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El tiempo en Buenos Aires se mantendrá de la siguiente manera según el SMN: