El mercado inmobiliario argentino atraviesa un momento bisagra. El costo de construcción, en dólares, subió más del 130% desde octubre de 2023, mientras los precios de los usados permanecen retrasados frente a otras variables de la economía. El crédito hipotecario, que llegó a representar una quinta parte de las escrituras, hoy apenas supera el 11%. En ese escenario, cada vez más desarrolladores admiten algo impensado pocos años atrás: hay zonas y proyectos donde el margen ya es negativo.

Sin embargo, sería un error leer este momento solo en clave de crisis. Lo que está ocurriendo es, más bien, un reformateo: una reconfiguración profunda de las reglas con las que se diseña, se financia y se sostiene un desarrollo inmobiliario. Y como en todo cambio de reglas, hay quienes quedan afuera y quienes encuentran, justamente ahí, una oportunidad.

Las primeras señales de ese nuevo ciclo ya se perciben. En el corredor norte de la Ciudad, los valores de los proyectos premium muestran signos claros de recomposición, con precios que en algunos casos duplican o triplican los de hace apenas un año. Es un fenómeno que históricamente anticipa comportamientos: los segmentos más exigentes reaccionan primero, y su recuperación termina traccionando al resto del mercado. La pregunta ya no es si hay revalúo, sino cuánto tardará en expandirse hacia otras zonas del área metropolitana.

Frente a este escenario, la estrategia de los desarrolladores no puede ser la misma de los últimos ciclos. Durante años, el negocio se sostuvo en una lógica simple: comprar, construir y vender, apalancado en preventa y crédito bancario. Hoy esa fórmula ya no alcanza. Los proyectos que logran sostenerse —y crecer— son los que resolvieron antes tres variables que dejaron de ser accesorias para volverse centrales.

La primera es la tierra. Adquirir suelo con anticipación, antes de que una zona se revalorice, sigue siendo la manera más eficaz de mantener baja la incidencia del terreno en el precio final. Exige planificación a varios años, en un negocio acostumbrado a mirar el corto plazo.

La segunda es la eficiencia constructiva. Con el costo de obra subiendo muy por encima de los precios de venta, cada punto de eficiencia —en tiempos, materiales, mano de obra, gestión— pasó de ser una mejora deseable a una condición de viabilidad. Eficiencia significa, sobre todo, velocidad: cuanto menos tiempo toma construir, menor es la exposición a la suba de costos y más rápido se recupera la inversión, para el desarrollista y para el inversor. Las desarrolladoras que estandarizaron procesos, redujeron márgenes de error y acortaron los plazos de obra dejaron atrás una curiosidad técnica para convertirla en necesidad estructural.

La tercera, y quizás la más determinante en el corto plazo, es el financiamiento. Con el crédito hipotecario lejos de sus niveles históricos, los desarrollos que dependen exclusivamente de la preventa o del sistema bancario quedan expuestos a cualquier sobresalto. Quienes construyeron esquemas propios de financiación, sin trasladar ese costo al comprador, ganaron una flexibilidad hoy decisiva: pueden sostener la obra cuando el mercado se retrae, y capitalizar la recuperación cuando llega.

Ninguna de estas tres variables es, por separado, una novedad. Lo que cambió es que dejaron de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de supervivencia. En un mercado donde la oportunidad existe pero las condiciones son cada vez más exigentes, la diferencia entre un proyecto que avanza y uno que se detiene ya no pasa solo por la ubicación o el diseño, sino por la solidez de la estrategia que lo sostiene.

Y hay un último punto que conviene no perder de vista: el desafío no es solo construir nuevos edificios, sino desarrollar nodos urbanos sólidos, modernos, eficientes y funcionales, capaces de generar nuevas centralidades y responder a las necesidades de quienes los habitan, en vez de edificios aislados sin entorno. Pensar la construcción así permite ciudades más ordenadas, eficientes y sostenibles, donde lo urbano y la naturaleza se integren de manera equilibrada.

Ese modelo genera valor para toda la cadena: le permite al inversor sostener una inversión sólida, al desarrollador construir con mayor eficiencia y al comprador final acceder a viviendas que respondan mejor a las nuevas formas de habitar. Porque si algo enseñó este ciclo es que la anticipación, la planificación, la eficiencia y la independencia financiera no son recursos para tiempos de crisis: son, cada vez más, la base sobre la que se construye cualquier negocio inmobiliario sostenible en el tiempo.