El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 15 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este sábado, 15 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8466 - Lombriz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 15 de agosto

1° 8466 11° 2015 2° 1254 12° 1284 3° 9112 13° 1933 4° 9542 14° 4628 5° 7731 15° 8648 6° 9836 16° 8471 7° 1648 17° 7316 8° 4727 18° 4797 9° 7923 19° 3480 10° 1281 20° 2905

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz simboliza renovación y cambios discretos que nacen desde lo profundo.

También sugiere limpiar lo tóxico o atender asuntos incómodos que estás evitando.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.