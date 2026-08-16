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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 15 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este sábado, 15 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8466 - Lombriz

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 15 de agosto

 1°8466 11°2015
 1254  12°1284
 3°9112 13°1933 
 9542  14°4628 
 7731  15°8648 
 6°9836  16°8471
 1648  17°7316 
 4727  18°4797 
 7923  19°3480 
 10°1281 20°2905 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con Lombriz simboliza renovación y cambios discretos que nacen desde lo profundo.

También sugiere limpiar lo tóxico o atender asuntos incómodos que estás evitando.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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