La pelea por Grupo Ayudín se recalienta. El proceso de venta que puso en marcha Apex Capital empieza a concentrarse en dos jugadores locales y, según fuentes del mercado, lo más probable es que la definición quede entre Newsan y Molinos Río de la Plata.

La operación contempla la sociedad completa, sus principales marcas —entre ellas Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz, Mortimer y Sello Rojo—, las dos plantas industriales que tiene en Buenos Aires y San Juan y toda su estructura comercial. Grupo Ayudín emplea a más de 450 personas y mantiene presencia en supermercados, mayoristas y comercios de cercanía en todo el país.

Hasta ahora, Newsan aparecía como uno de los principales interesados en quedarse con el activo. El grupo viene acelerando su expansión en consumo masivo y en 2024 compró la operación local de Procter & Gamble, con marcas como Pampers, Pantene, Gillette, Always y Oral-B . Esa adquisición fue el punto de entrada a un negocio que hasta entonces no formaba parte de su actividad principal.

Ahora, la aparición de Molinos vuelve a cambiar el escenario. Para la alimenticia de la familia Perez Companc, la compra de Ayudín tendría un significado diferente: le permitiría entrar de lleno en higiene y limpieza, dos categorías que la compañía identificó como objetivos de expansión.

Cambio de dirección

El movimiento no es nuevo. En mayo de 2024, Molinos había modificado su estatuto para ampliar el objeto social y habilitar expresamente la producción y comercialización de productos de cuidado e higiene personal, cuidado de la salud de venta libre, limpieza del hogar y alimentos para mascotas. En ese momento, la compañía ya evaluaba oportunidades para diversificar su negocio más allá de los alimentos.

El timing tampoco fue casual. Ese mismo año, Molinos había competido con Newsan por los activos locales de P&G. Después de perder esa operación, la empresa siguió buscando adquisiciones que le permitieran ingresar en nuevos segmentos del consumo masivo. Higiene y limpieza quedaron entre las categorías prioritarias.

Ahí aparece una de las principales diferencias entre los dos contendientes.

Para Newsan, quedarse con Ayudín significaría profundizar una plataforma de consumo masivo que ya tiene en marcha. Para Molinos, en cambio, supondría concretar un desembarco en un negocio nuevo, con marcas instaladas, capacidad productiva y una red de distribución ya desarrollada.

Por eso, en el mercado consideran que esa diferencia estratégica puede tener impacto en la negociación. La lectura entre fuentes vinculadas al proceso es que Molinos podría estar dispuesto a convalidar un precio más alto si entiende que la adquisición no solo le suma facturación y marcas, sino que también le permite resolver de una vez su entrada a una categoría en la que todavía no tiene una presencia relevante.

Cómo llegan a la pelea

Molinos llega a esta pelea con una situación financiera más ordenada. En el primer trimestre de 2026, la compañía volvió a la rentabilidad después de un 2025 negativo: ganó $35.003 millones, facturó $242.355 millones y obtuvo una ganancia operativa de $12.039 millones. La mejora estuvo acompañada por una fuerte reducción de los gastos centrales, que cayeron 25,6% interanual. Ese desempeño le da margen para encarar nuevas inversiones y adquisiciones, justamente cuando busca expandirse hacia categorías más allá de alimentos.

En tanto, la división de consumo masivo de Newsan ya factura alrededor de u$s 500 millones anuales, cerca de un cuarto de los ingresos totales del grupo, y con el objetivo de llevarla a u$s 1000 millones. A dos años de quedarse con la operación local de P&G, New PGA creció 11% en unidades y a doble dígito en facturación en el último ejercicio, aun en un mercado de consumo masivo en retroceso.

Mientras tanto, el vendedor busca aprovechar el interés que despertó el activo. El proceso está asesorado por Morgan Stanley y ya recibió ofertas no vinculantes. La valuación aparece como uno de los principales puntos de discusión: las empresas interesadas son cautas frente a la evolución del consumo masivo y algunas propuestas quedaron por debajo de los u$s 100 millones.