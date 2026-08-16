Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 0110 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto

1° 0110 11° 8561 2° 8819 12° 1393 3° 5248 13° 9890 4° 7071 14° 3175 5° 7782 15° 3977 6° 0905 16° 4043 7° 5478 17° 1137 8° 2515 18° 9717 9° 2677 19° 2141 10° 6872 20° 6260

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, pureza y cuidado materno; indica necesidades emocionales atendidas y nuevos comienzos.

Si La Leche aparece fresca y abundante, augura bienestar y prosperidad; si está derramada, cortada o sucia, advierte pérdidas, tensiones y falta de autocuidado.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.