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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 15 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 0110 - La Leche
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 15 de agosto
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¿Qué significa soñar con La Leche?
Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición, pureza y cuidado materno; indica necesidades emocionales atendidas y nuevos comienzos.
Si La Leche aparece fresca y abundante, augura bienestar y prosperidad; si está derramada, cortada o sucia, advierte pérdidas, tensiones y falta de autocuidado.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.