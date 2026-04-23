Al regreso de su viaje por Israel, el presidente Javier Milei consolidará esta semana su doble agenda estratégica, dividiendo el foco operativo del Gobierno entre la atracción de inversiones tecnológicas de alto perfil y el ordenamiento del complejo mapa legislativo. Este jueves recibirá a las 14 en la Casa Rosada al magnate Peter Thiel, el cofundador de PayPal, Palantir Technologies y el fondo de capital de riesgo Founders Fund, quien ya estuvo en Balcarce 50 esta semana reunido con el asesor presidencial Santiago Caputo tras asistir el fin de semana al estadio Monumental para presenciar el Superclásico. La visita del inversor se inscribe en la estrategia macro del Ejecutivo para posicionar a la Argentina como un polo de atracción para el capital de riesgo internacional, buscando capitalizar de manera directa la afinidad ideológica del mandatario con los referentes libertarios y conservadores de Silicon Valley. La llegada del magnate fue reforzada en el plano diplomático por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. El diplomático y emprendedor le dio volumen político a la visita al destacar el impacto que tiene para el país la presencia de uno de los inversores más influyentes y disruptivos a nivel global. “La visita a la Argentina de Peter Theil, uno de los entrepreneurs y pensadores de mayor impacto global, me recordó su primera visita a la Casa Rosada en mayo de 2024 en la que nos reunimos con el Presidente Milei. En aquel entonces me dijo algo que me impactó: las ideas de Javier Milei no solo son relevantes para la Argentina sino para el futuro del mundo”, destacó en X. En paralelo a esta diplomacia de inversiones, el Gobierno activará el viernes su mesa política para ordenar un frente interno que demanda atención inmediata. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agendó otro encuentro de la mesa chica para definir los próximos pasos en el Congreso, tras el envío de la reforma electoral al Senado. La reunión del círculo de máxima confianza presidencial tendrá como objetivo central trazar el cronograma parlamentario de las próximas semanas, luego de que las repercusiones por las causas judiciales de Adorni frenaran los intentos de sesión previstos para este mes de abril. La jefe de bloque del Senado, Patricia Bullrich, tendrá el desafío más contundente, ya que por esa Cámara ingresaron proyectos de alto voltaje: la reforma electoral, la ley de Discapacidad, Salud Mental y los pliegos judiciales que continuarán ingresando en los próximos días. En el medio, intentarán avanzar hacia la aprobación de Propiedad Privada. Además, la mesa tiene pendiente definir el envío del Código Penal, que continúa demorado debido a la interna que trabó los acuerdos por el texto final. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, definió con Milei enviar el proyecto preliminar mientras terminan de definir la reforma integral. Por otro lado, el asesor Santiago Caputo presiona para que se mande todo junto. El ministro acompañó al Presidente en su viaje a Israel, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno. Se espera que en su regreso se terminen de definir los detalles finales para enviarlo a la Cámara de Diputados, donde ya consiguieron dictamen de la Ley Hojarascas y tienen pendiente también la ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno necesita coordinar las prioridades para no saturar a sus aliados y garantizar los votos en un recinto donde cada escaño se negocia bajo extrema tensión. El desafío de la cumbre del viernes será, en definitiva, trazar una hoja de ruta que demuestre viabilidad práctica. Como contó este diario, desde la Ley de Glaciares los avances en las reformas fueron en cuenta gotas y hasta el informe de gestión de Adorni la semana que viene se dificultó el panorama con los aliados. A priori, ni el PRO ni la UCR garantizan votos para Discapacidad y Universidades, buscan impulsar cambios en Propiedad Privada y recibieron reacios la idea de eliminar las PASO. Todo esto se enmarca en un escenario en el que Karina Milei buscará tejer acuerdos políticos con los gobernadores de cara al cronograma electoral. Estas definiciones se aceleran puesto que dan por sentado que muchos van a desdoblar, y las elecciones locales comenzarán en el primer semestre del año que viene.