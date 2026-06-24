La Cámara de Diputados convocó una sesión especial para este miércoles a las 12 con el objetivo de tratar el proyecto de Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias).

El oficialismo retoma así la agenda legislativa tras lograr bloquear ayer el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El temario incluye también el pago a los holdouts y convenios internacionales.

El Súper RIGI constituye la continuación del RIGI aprobado en 2024, pero con el foco puesto en sectores tecnológicos que hoy no tienen desarrollo comercial en el país. El proyecto lleva las firmas de Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete.

La iniciativa apunta a industrias inéditas o experimentales en el país, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, baterías de litio y vehículos eléctricos.

El texto también incluye hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

A diferencia del RIGI vigente, el nuevo régimen queda reservado para emprendimientos nuevos. Quienes ya ingresaron al esquema tradicional no podrán migrar automáticamente al Súper RIGI.

Súper RIGI: las claves del nuevo régimen

Para calificar, cada proyecto debe comprometer una inversión mínima de u$s 1.000 millones . Al menos el 20% de ese monto debe ejecutarse en los primeros dos años desde la adhesión.

Los proyectos deberán canalizarse a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una entidad de objeto exclusivo. Esta figura busca garantizar trazabilidad y separación patrimonial del emprendimiento.

Entre los incentivos tributarios, el régimen fija una alícuota del 15% en Impuesto a las Ganancias, muy por debajo de la tasa corporativa general. También prevé amortización acelerada y deducción de quebrantos sin límite temporal.

Los dividendos tributarán al 7% inicialmente y bajarán al 3,5% a partir del cuarto año de adhesión. Las importaciones y exportaciones del proyecto quedarán exentas de derechos aduaneros.

En materia laboral, el VPU pagará una alícuota única del 10% en contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales que se inicien tras la adhesión al régimen.

El esquema también garantiza estabilidad normativa por 30 años en materia tributaria, aduanera, previsional y cambiaria, además de un esquema escalonado de libre disponibilidad de divisas por exportaciones.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Las modificaciones del dictamen

Durante el debate en comisión, el oficialismo incorporó cambios para sumar apoyos. Las inversiones en investigación y desarrollo se computarán por el doble de su valor al calcular el monto mínimo exigido.

Esa ponderación especial, sin embargo, no podrá superar el 20% del monto mínimo de inversión requerido. El excedente se contabilizará a valor nominal, según el texto dictaminado.

También se sumó la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores locales. Los proyectos deberán comprometer al menos el 20% de sus compras de bienes y servicios a oferta nacional.

Se exigirá además un informe técnico ambiental y social que demuestre que el proyecto no compromete los recursos naturales ni la infraestructura de la zona de influencia.

El escenario en Diputados: RIGI y holdouts

El oficialismo se muestra confiado en alcanzar los votos necesarios para el quórum y la aprobación. Durante el debate en comisión, el proyecto sumó 61 firmas de apoyo.

El respaldo viene de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el MID, junto a bloques provinciales como Innovación Federal e Independencia de Tucumán. El oficialismo estima contar con al menos 130 votos garantizados.

La sesión también tratará el pago de u$s 171 millones a dos fondos buitre, Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, por bonos defaulteados en 2001. El acuerdo ya cuenta con media sanción del Senado.

Ese proyecto debe aprobarse antes del 30 de junio, plazo límite fijado en el entendimiento judicial alcanzado en Estados Unidos. La ratificación permitiría levantar medidas de embargo sobre activos soberanos argentinos.