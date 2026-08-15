La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió una bandera que distingue a Venado Tuerto como capital provincial del ovino Hampshire Down, junto al intendente y presidente de la UCR, Leonel Chiarella. Foto: redes sociales.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se mostró este sábado en la 90ª edición de Expo Venado, en Venado Tuerto, Santa Fe, junto al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente local, Leonel Chiarella, y encabezó el tradicional corte de cinta inaugural. En medio de los pedidos de renuncia por parte de funcionarios del Gobierno, sumó una nueva foto con un opositor.

Chiarella se desempeña como jefe comunal de Venado Tuerto desde 2019 y como líder formal de la UCR desde el año pasado. Al agradecer la presencia de la vicepresidenta, sostuvo: “Gracias a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, por acompañarnos en el tradicional corte de cinta y ser parte de este encuentro tan importante para Venado Tuerto y toda la región”. También participaron la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, y el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini.

La vicepresidenta encabezó el tradicional corte de cinta inaugural de Expo Venado 2026, acompañada por el intendente Leonel Chiarella y otras autoridades locales. Foto: instagram @venadotuertogob

Críticas al Gobierno y un reclamo directo por las retenciones

En el marco de la recorrida, Villarruel deslizó nuevas críticas al Gobierno nacional, del que forma parte. “Me preocupan los argentinos que no tienen trabajo”, manifestó. Además, dijo estar “muy contenta de poder estar en esta fecha tan significativa” y remarcó que el futuro económico del país está atado al trabajo productivo.

Consultada sobre el tratamiento legislativo de la carga tributaria al comercio exterior, reconoció no tener información sobre avances concretos: “Desconozco que en el Congreso tengamos todavía algún tipo de proyecto de ley respecto a esto”. Y luego, fue tajante: “El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”.

Villarruel y Chiarella se mostraron juntos y sonrientes durante la recorrida por la 90ª edición de Expo Venado, en Santa Fe. Foto: instagram @venadotuertogob

Santa Fe, Malvinas y un llamado a la “unión nacional”

Villarruel ponderó el rol estratégico de Santa Fe en el entramado productivo nacional y evocó sus raíces familiares paternas en la provincia. También se refirió a la exhibición de la bandera de Malvinas por parte de la Selección argentina, un gesto que calificó como profundamente emotivo como hija de un veterano de guerra.

“Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional, y más en un partido contra Inglaterra”, agregó.

Por último, instó a priorizar la generación de empleo genuino y el diálogo por encima de la disputa electoral. “Lo más importante es ahondar en la unión nacional, sin estar pensando en candidaturas ni en partidos políticos”, concluyó.