IA en Wall Street: un brecha de u$s 430.000 millones empieza a inquietar a los inversores
La temporada de balances confirmó que la demanda vinculada con la IA crece y que las grandes tecnológicas ya comenzaron a convertirla en ingresos. Sin embargo, también dejó al descubierto una brecha millonaria.
La temporada de balances confirmó que la demanda vinculada con la IA crece y que las grandes tecnológicas ya comenzaron a convertirla en ingresos. Sin embargo, también dejó al descubierto una brecha millonaria.