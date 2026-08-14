Este jueves, YPF concretó el mayor anuncio de inversión de la historia con su proyecto Argentina LNG, que implicará una inversión de u$s 51.000 millones. Tras la noticia, el presidente de la energética, Horacio Marín, dio detalles al respecto.

En primer lugar, el empresario se refirió a la generación de empleo del proyecto que aplicará al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ) , con el cual esperan generar 20.000 puestos de trabajo.

“Argentina va a exportar a partir del 2031 alrededor de u$s 10.000 millones por año durante 20 años”, aseguró luego sobre el crecimiento de la producción de Oil & Gas proyectada para el país.

“El gasoducto más grande de Argentina”: los detalles del megaproyecto de YPF

La iniciativa para exportar gas natural licuado implicará la mayor inversión anunciada en el marco del régimen y espera producir 12 millones de toneladas por año. Según confirmó Marín en diálogo con Radio Mitre, las obras comenzarán en 2027. “Hay que hacer más de 150 pozos para llegar al pico de producción y luego hay que continuar perforando hasta el año 2050″, precisó.

Según enumeró Marín, las distintas etapas del proyecto suponen: “Primero, hacer una planta que es cuatro veces más grande que la más grande que hay hoy en la Argentina, en Neuquén”. Luego hay que hacer el gasoducto más grande del país, de 48 pulgadas (un diámetro de 1,20 metros). Después tenemos que hacer un oleoducto paralelo a Oldelval e ir a esa zona. Después una planta gigante que puede llegar a salir u$s 9000 millones, y va a tener alrededor de 200 hectáreas”, explico.

Por otra parte, indicó que este proyecto va a ser el segundo exportador global de etano y “el quinto exportador mundial de líquidos de petróleo”. Esto, según Marín, “va a generar 20.000 puestos de trabajo”.

“Es inversión 100% extranjera”

La inversión será en conjunto con la petrolera italiana ENI y XRG, el brazo inversor de la emiratí ADNOC. El financiamiento se hará a través del mayor project finance para América Latina, con un 70% cubierto por un crédito internacional.

Sobre esto, el CEO de YPF aclaró: “Es el financiamiento más grande que va a existir en Latinoamérica para un proyecto, es una combinación de ECAs (agencias de exportación de crédito); que dan una garantía, y luego bancos”. Además, detalló que están trabajando con SACE de Italia y Hermes Euler de Alemania, porque la idea es exportar a Europa y “posiblemente” a Asia.

“El proyecto es muy robusto y el RIGI lo hace extraordinario. Esto es pura inversión extranjera, quiero explicarlo bien. Porque si bien YPF es ‘la argentinidad al palo’ e invertimos nosotros, el dinero para poder invertir este proyecto (que es en los primeros cuatro años del orden de los u$s 29.000 millones) es absolutamente inversión extranjera, porque a nosotros también nos la presta la plata bancos extranjeros ”, sostuvo.

La apuesta por los autos eléctricos: el “acuerdo estratégico” de YPF con Tesla

Por otra parte, el titular de la petrolera se explayó sobre el acuerdo que firmaron con la fabricante de autos eléctricos de Elon Musk, Tesla: “Somos la primera que dimos este acuerdo”, aseguró.

Este permitirá, en una primera fase, que quienes adquieran autos eléctricos puedan llegar sin problemas de carga de Buenos Aires a la Costa Atlántica y distintos puntos del país.

“De Buenos Aires a Rosario, Rosario-Santa Fe, Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Mendoza, en una primera etapa. Y en una segunda etapa, será Buenos Aires-Ushuaia, Buenos Aires-Jujuy”, detalló Marín.

“Lo que pasa que los motores a combustión dan la posibilidad, esto porque no hay una red de electricidad, de que uno llegue a zonas remotas que de otra forma es más difícil”, explicó.

Sin embargo, para eso la compañía fundada por Elon Musk traería los “supercargadores”. “En 20 minutos tenés el 80% de la batería y podés seguir. ¿Y qué va a hacer Tesla? Nosotros le proveemos las estaciones de servicio y le damos la electricidad a través de YPF e YPF Luz", agregó.