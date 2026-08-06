Comprar o vender un inmueble será más rápido: cuáles son los cambios en el Registro de Propiedades
El Ministerio de Justicia puso en marcha una simplificación administrativa que ya reduce costos en el Registro porteño, mientras el Senado avanza con un capítulo de la Ley de Propiedad Privada. Qué cambia con ambas medidas.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.