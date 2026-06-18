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En esta noticia Cómo se compone el gasto en los edificios

Las expensas en la Ciudad de Buenos Aires siguen siendo las más altas del país y ya duplican a las de la provincia de Buenos Aires. En mayo, el gasto promedio para mantener un departamento en CABA alcanzó los $ 336.960, mientras que en territorio bonaerense fue de $ 168.253.

Aunque las subas fueron mínimas durante mayo, el costo de mantener un departamento sigue alto. En la Ciudad, las expensas aumentaron apenas 0,1% respecto de abril y acumulan un incremento interanual del 30,5%, mientras que en la Provincia la variación anual llegó al 39,5%.

En el bolsillo, el gasto sigue siendo elevado. Un año atrás, la expensa promedio en CABA era de $ 258.218.

Los gastos operativos y de mantenimiento explican el 29% de los desembolsos.

Cuánto se paga de expensas en cada provincia

La Ciudad de Buenos Aires continúa encabezando el ranking de las expensas más caras del país. En mayo, el valor promedio fue de $ 336.960.

En la provincia de Buenos Aires, las expensas promediaron los $ 168.253 , con una suba mensual del 0,5% y un incremento interanual del 39,5%.

En Córdoba, el valor promedio fue de $ 151.523, un 2,1% más que en abril y un 30,4% por encima del nivel registrado un año atrás.

Santa Fe mostró una expensa promedio de $ 142.989. La suba mensual fue de 4,1% y la interanual alcanzó el 32,3%.

Entre Ríos registró el valor más bajo del relevamiento, con un promedio de $ 81.657. Sin embargo, fue la provincia con mayor incremento interanual, con una variación del 46,3%.

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Cómo se compone el gasto en los edificios

Dentro del gasto mensual, el rubro personal y sueldos representa el porcentaje más alto. En la Ciudad concentra cerca del 30% del total y varía según el tamaño del edificio. En consorcios chicos, con menos unidades, ese peso es mayor porque el costo del encargado se distribuye entre menos propietarios.

Los gastos operativos y de mantenimiento, entre ellos la limpieza, ascensores, seguridad y los trabajos de conservación, explican el 29% de los desembolsos. En edificios altos o con mayores amenities, la incidencia es todavía más alta.

Los gastos administrativos, bancarios e impositivos concentran el 14% del total, mientras que los servicios públicos representan el 12%. Las obras y mantenimientos extraordinarios explican otro 9%.

“La mayor parte de los recursos se destina a sostener la operación diaria del edificio. Por eso, cuando aumentan esos costos, el efecto se traslada rápidamente a la expensa que recibe cada vecino”, explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.