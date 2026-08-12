Farmacity logró revertir pérdidas por $ 13.090 millones y cerrar con $ 6200 millones de ganancias en el primer semestre del año. Las ventas por su negocio de farmacia, la participación de sus marcas propias -como Simplicity, Get the Look, The Food Market-, y la evolución de los canales online “constituyeron factores relevantes para sostener los niveles de actividad” en un “entorno de consumo desafiante” , dijo la empresa.

La firma, en manos del fondo privado Pegasus -quien también fue dueño de Musimundo, Aroma y Freddo- delinea nuevas estrategias para fortalecer su posición en el mercado y expandirse territorialmente.

Tal es así que en mayo, la compañía adquirió el 50% del paquete accionario de Salvadó Hnos. S.A., propietaria de Farmacias del Pueblo, una cadena farmacéutica con sede en Neuquén perteneciente a la familia Salvadó, con la que busca ampliar su alcance en la Patagonia.

La cadena tiene más de 103 años en el mercado y cuenta con 21 sucursales en Neuquén y Río Negro, según datos de la empresa. La compañía fue fundada en 1922 por Javier Salvadó, un farmacéutico que llegó a Neuquén desde Buenos Aires. La segunda generación estuvo encabezada por su hijo Mario Oscar Salvadó, quien tomó las riendas en 1952.

Después de su muerte, en 1992, la conducción pasó a su hijo Gerardo Salvadó. Durante su gestión la compañía pasó por una fuerte modernización y expansión regional. Actualmente, la empresa está manejada por sus hijos, la cuarta generación.

La adquisición de una parte del negocio de Salvadó Hnos. S.A. se complementó con el debut de Farmacity en el mercado de capitales, donde colocó la Serie I de Obligaciones Negociables (ON) por u$s 15 millones destinados a “financiar nuevas oportunidades de crecimiento y expansión”.

“En el período bajo análisis, la economía argentina continuó transitando un proceso de desaceleración de la inflación con una reducción gradual de la variación mensual de precios, aunque en un contexto aún elevado en términos interanuales” , dijo la empresa en su balance.

Simplicity encarna el vertical de belleza, hogar y moda en el ecosistema Farmacity

“No obstante, el consumo masivo mantuvo un comportamiento moderado, reflejando una recuperación paulatina del poder adquisitivo de los hogares y una persistente cautela de los consumidores en sus decisiones de gasto. En este contexto, la demanda mostró una evolución heterogénea entre categorías y canales de comercialización”, agregó.

Farmacity se fundó en 1997. Hoy, la empresa opera en la Argentina y Uruguay. En el país tiene más de 270 farmacias. En tanto, con Simplicity suma 50 locales distribuidos en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut. Get The Look tiene más de 22 en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba; y The Food Market alcanzó las siete tiendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, en Uruguay tiene 15 locales Farmacity. La empresa estaba presente desde 2022 y, en abril de este año, amplió su presencia con la apertura de 10 tiendas que hasta ese entonces operaban bajo la órbita de FarmaGlobal, la cadena uruguaya creada en 2017 por el fondo IBF Negocios.

El grupo tiene cinco subsidiarias: Farmacias Del Águila S.A. (99,99%), Aguifarma S.A. (99%), Finangroup S.A. (95%), Farmfoods S.A. (89,8%) y Nolfert S.A (100 por ciento) .

En lo que respecta al segundo semestre de 2026, la empresa prevé un contexto de gradual recuperación de la actividad económica y del consumo, traccionado por una menor inflación y una mejora del poder adquisitivo.

“En este escenario, se esperan condiciones favorables, aunque sujetas a la evolución de variables macroeconómicas clave, tales como la inflación, el nivel de empleo, las tasas de interés y la estabilidad cambiaria”, sostuvo.