Otra marca China desembarca en el mercado argentino. Miniso la etiqueta de “retail de estilo de vida”, como ellos mismos definen la categoría, acaba de anunciar su llegada al país con un ambicioso plan de expansión que contempla una inversión de u$s 50 millones y la apertura de 100 locales en los próximos 5 años. El plan de la marca, que está presente en 112 países, representa, además, según sus propias estimaciones entre 800 y 1000 puestos de trabajo directos. Fundada en 2013 en Guangzhou, China, Miniso se especializó en productos de estilo de vida con diseño atractivo, calidad y precios accesibles, transformando compras cotidianas en experiencias divertidas para consumidores jóvenes y urbanos. Y hoy alcanza ventas globales por u$S 2450 millones. Miniso llega a la Argentina de la mano de un operar local -trajo al país otras conocidas etiquetas como Melissa y Birkensotck- y de la empresa mexicana Mini Hub que tiene la licencia de la firma china para otros países de la región como México Colombia, Chile, Perú, Brasil y también en España, Portugal e Israel. “Las negociaciones para llegar a la Argentina comenzaron hace un año. El país era el único mercado grande de la región en el que no estaba la marca”, contó a El Cronista, Carlos Jamardo, responsable de Marketing y Comunicación de la marca en la Argentina. La firma ya tiene dos locales en obras: uno en la peatonal Florida y el otro, donde ya está el vallado, en el DOT. Según pudo saber El Cronista de operadores del sector, con 600 metros cuadrados este será el local insignia de la marca en el país y abrirá sus puertas a más tardar en mayo. Como en otras capitales del mundo, esta tienda tendrá una estética diferencial con un concepto inspirado en la última imagen de la marca, siendo el primero de su tipo en América. Será un espacio de gran escala con zonas temáticas por categoría, más de 5000 productos diferentes. “Miniso llega para crear una nueva categoría en el mercado argentino, ya que no existe en el país un modelo de retail equivalente. En cada categoría competimos contra jugadores fuertes”, aseguró Jamardo, quien reconoció que en cierta forma competirán con otros retails asiáticos que ya se instalaron en el país aunque no tiene una marca muy fuerte. “En el caso de Miniso, el diferencial es la calidad de sus productos que, por supuesto, tienen todas las aprobaciones que pide el mercado argentino”, señaló Jamardo. Además de los ya conocidos productos con marca Miniso que se renuevan todos los meses, en los locales se podrá encontrar productos de licencias oficiales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio (Hello Kitty, Kawaii), Marvel, Pokémon, BT21 y Peanuts, entre otras. “Estamos analizando, además, la posibilidad de producción local siempre y cuando los productos cumplan con los estándares de calidad de la marca”, señaló el responsable de Marketing, quien aseguró que “los precios serán muy accesibles” y estarán en el mismo rango que en otros países del mundo. La marca está orientada principalmente a un público joven. El plan de expansión de Misino en la Argentina se desarrollará en distintas etapas. Durante el primer año, las aperturas se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A partir del segundo año, la marca avanzará con una expansión progresiva hacia el interior del país, priorizando las principales plazas comerciales y acompañando el crecimiento de la operación a nivel nacional. Por las características de su modelo de negocio, operará en locales de distintas dimensiones (entre 200 y 600 m²), ubicados en centros comerciales, tanto cerrados como abiertos, y en avenidas peatonales de alto tránsito. Además, la compañía proyecta presencia en aeropuertos y en otros espacios de gran circulación de público.