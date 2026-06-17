El empresario Víctor Fera, dueño de Marolio y MaxiConsumo, avanza en un ambicioso proyecto inmobiliario en el sur del conurbano bonaerense. La iniciativa contempla el desarrollo de un parque industrial privado y alrededor de 200.000 m2 de naves logísticas e industriales en el partido de Esteban Echeverría.

En diálogo con El Cronista, Fera explicó que el proyecto forma parte de un plan de inversión para atraer nuevas empresas al distrito mediante infraestructura logística, beneficios impositivos y una ubicación privilegiada . “Es un proyecto muy ambicioso”, definió el empresario.

Aunque evitó dar el monto de inversión, aseguró que la iniciativa incluye la construcción de centros de distribución y la posibilidad de trasladar alguna de las industrias que actualmente opera el grupo empresario. El holding de Fera cuenta, actualmente, con negocios en torno al sector alimenticio y de consumo masivo.

El proyecto en Esteban Echeverría se suma a otra apuesta industrial que el empresario anunció a principios de marzo en General Rodríguez, cuando comunicó la construcción de un centro de distribución, la finalización de una planta de vinagre y la instalación de molinos de trigo. La inversión prometía generar hasta 700 puestos de trabajo y reforzar la capacidad productiva de Marolio para abastecer tanto al mercado local como a las exportaciones. Sin embargo, comentó ahora que la obra se encuentra a la espera de definiciones y aprobaciones.

Un nuevo polo para empresas industriales y logísticas

El nuevo emprendimiento estará orientado principalmente a firmas industriales, logísticas y de servicios. La idea es desarrollar naves que posteriormente podrán ser alquiladas por compañías interesadas en radicarse en el distrito. Entre los sectores potenciales aparecen desde fabricantes de alimentos hasta empresas de autopartes, almacenamiento, distribución y actividades vinculadas a la economía real.

En el municipio de Esteban Echeverría destacan el programa “Invertí en Esteban Echeverría” que ofrece exenciones de tasas municipales por diez años para las empresas que se instalen en el distrito. “La idea es promover el trabajo, el comercio, la industria y la producción”, explicó su intendente, Fernando Gray.

Esteban Echeverría concentra buena parte de la logística nacional por su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y una red de accesos integrada por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, la Ruta 205, Camino de Cintura y otros corredores estratégicos. El proyecto de Fera buscará justamente aprovechar esa ventaja competitiva .

La construcción de un proyecto de esta naturaleza, según empresarios del sector, demanda varias decenas de millones de pesos, como mínimo.

La iniciativa se encuentra, actualmente, en una etapa inicial de planificación y desarrollo. Según anticiparon, las primeras obras podrían comenzar en los próximos meses y extenderse por etapas durante 2027 y 2028.

Multimarca

Fera construyó el mayorista MaxiConsumo, pero no se quedó allí. Le puso la etiqueta Marolio a decenas de categorías: desde fideos hasta aceites, hasta especias y harinas.

En momentos de bolsillos golpeados, las marcas “económicas” (también llamadas B-brands) suelen encontrar mayor participación de mercado. Su principal atractivo radica en precios menores a los de las etiquetas líderes.