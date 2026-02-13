Cencosud anunció la incorporación del argentino Gastón Lo Russo para como Chief Strategy & Transformation Officer (CSTO), cargo que asumirá a partir del 16 de marzo de 2026. Según explicó la firma de la familia Paulmann, Lo Russo tendrá la tarea de llevar adelante la “gestión de la agenda estratégica y de transformación de Cencosud, trabajando de manera transversal con los equipos de los distintos países y unidades de negocio”. Si bien la posición, que no existía en la empresa, estará basada en la Argentina, Lo Russo tendrá responsabilidad global y reportará al CEO de la compañía, Rodrigo Larraín. El anuncio se conoce un día después que la cadena de retail dueña de marcas como Disco, Jumbo, VEA, Easy y el Unicenter anunciara a su nueva CEO en la Argentina, Dolores Fernández Lobbe. Lo Russo tiene más de 30 años de carrera en compañías multinacionales de consumo masivo en puestos en la Argentina y en el exterior. Vivió 15 años afuera donde ocupó posiciones globales de Marketing y de gerencia general en países diversos como los Estados Unidos, México, Chile y Suiza, donde llegó a ser el CMO y Trade de toda Europa (todas las marcas y todos los países) de SC Johnson. Según palabras del propio Lo Russo, "de afuera se puede traer muchas herramientas, procesos, orden. Y también la costumbre de liderar a gente de distintas culturas, más allá en mi caso, de un ritmo de trabajo que uno adquiere al manejar 40 países". A fines de 2015 volvió a la Argentina y el regreso significó también un cambio de sector y hacerse cargo de un gran desafío. Como CEO de Finca Flichman (bodega que el grupo portugués Sogrape compró a la familia Werthein en 1997), Lo Russo fue el encargado de realizar una “revolución”, como la llamó Fernando da Cunha Guedes CEO y uno de los dueños de la firma portuguesa en una visita a la Argentina. Esa transformación en números impliaron que, desde la llegada de Lo Russo, la bodega local logró más ganancias que en los 18 años anteriores juntos. Es que el ejecutivo introdujo en esa industria tan tradicional conceptos del consumo masivo. Así realizó cambios en todos los frentes y todo lo que es operaciones: modo de comercialización, go to market, la estrategia comercial, el portafolio de productos y de marcas, pasando a un tercio de las marcas que tenían -de 15 a 5- con una estrategia de foco. También hizo cambios en la estrategia de comunicación que, por supuesto, incluyó las redes sociales. Lo Russo es licenciado en Administración de Empresas egresado de la UCA y cuenta con un MBA en IDEA junto a un programa de Alta Dirección de Empresas en la Universidad de los Andes, Chile, un programa de líderes de Latam del IAE, IPADE (México) y IESE (NY) y formación para ejecutivos en renombradas escuelas de negocios de EEUU como Wharton, Kellogg y Columbia.