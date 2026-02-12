Con 25 años de trayectoria en el sector de retail y consumo masivo, Dolores Fernández Lobbe será la nueva número uno de Cencosud -dueña de Disco, Jumbo, Easy y del Unicenter- en el país y reportará el CEO de la compañía chilena, Rodrigo Larraín. La ejecutiva, que vuelve a la Argentina luego de cuatro años en México, se hará cargo de la operación local el 1° de marzo, a la vez que Diego Marcantonio, actual gerente general en Argentina, dejará la compañía a fines de marzo de 2026. Hasta entonces, ambos trabajarán en un período de transición planificado. “Estamos convencidos de que la experiencia y liderazgo de Dolores serán un aporte relevante para seguir fortaleciendo nuestra operación en el país y avanzar en nuestras prioridades estratégicas de crecimiento e innovación”, señalaron desde la empresa. Fenández Lobbe tiene amplia experiencia en el sector tras pasar por Falabella y trabajar 15 años en Walmart Argentina donde pasó por distintas posiciones hasta llegar a CEO en 2021, cuando las operaciones locales se vendieron al GND, grupo de Francisco de Narvaez y dueño de ChangoMás. Fue en ese momento cuando la ejecutiva se fue a vivir a México y ocupó el cargo de vicepresidente de Compras. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, Fernández Lobbe cuenta con un MBA de Harvard University.