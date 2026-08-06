Tradicionalmente, las zonas top de la Ciudad encabezaron el listado de las más elegidas por quienes buscaban comprar una propiedad. Ese mapa, que durante mucho tiempo pareció inalterable, empezó a mostrar movimientos inusuales en el último año.

Según el último informe de Mercado Libre Inmuebles, si bien Caballito continúa al frente del listado, las búsquedas sobre ese barrio “estrella” cayeron un 30,1% respecto del primer semestre de 2025. La tendencia a la baja también alcanzó a Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Almagro y Recoleta.

En paralelo, algunas localidades del Gran Buenos Aires registraron fuertes subas y comenzaron a ganar posiciones dentro del ranking.

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La demanda se muda al AMBA

El crecimiento también empezó a reflejarse en distintas zonas. En algunos de los lugares del Conurbano que más avanzaron durante el primer semestre, el valor del metro cuadrado se mantiene por debajo de los u$s 2200 e, incluso, en algunos casos no supera los u$s 1500.

En la zona sur, Canning y Adrogué registran valores cercanos a los u$s 2130 por m², mientras que Lomas de Zamora promedia u$s 2010 y Banfield u$s 1949. Más abajo aparecen Temperley, con u$s 1779, y Ezeiza, donde el metro cuadrado se ubica en torno a los u$s 1681.

La diferencia es todavía mayor en otros mercados del mismo corredor. Monte Grande registra un valor promedio de u$s 1501 por m², mientras que Turdera cotiza alrededor de los u$s 1224, entre los precios más bajos de la zona sur.

Las zonas de CABA que más se eligen ahora

Saavedra volvió a encabezar el ranking de los barrios donde más aumentó el precio de los departamentos. El metro cuadrado alcanzó un promedio de u$s 2143, luego de registrar una suba interanual de 9,4%.

El segundo puesto fue para Parque Avellaneda, con un incremento de 9,1%, mientras que Villa Real completó el podio con una valorización de 7,4%.

Entre los 10 barrios con mayor crecimiento también aparecen Agronomía, San Telmo, San Cristóbal, Villa Devoto y Villa Riachuelo, todos con aumentos superiores al promedio de la Ciudad.

Desde Altgelt Negocios Inmobiliarios atribuyeron ese comportamiento a una mayor demanda en determinadas zonas de la Ciudad. Además de Saavedra, señalaron que barrios del corredor norte como Núñez, Villa Urquiza y Belgrano también mostraron una tendencia alcista, impulsada por el desarrollo de nuevos proyectos y el interés de los compradores.

En la misma línea, indicaron que algunas subzonas de Recoleta registraron aumentos de entre 5% y 10% en el último año.

El cementerio de la Recoleta, corazón de uno de los barrios históricos más elegantes del mundo. (Foto: turismo.buenosaires.gob.ar).

Cuáles son las propiedades más buscadas

Las casas concentran la mayor parte de la demanda en el Gran Buenos Aires. En la zona norte representan el 61% de las publicaciones, pero explican el 80% de las consultas. En el oeste esa relación es de 65% y 80%, respectivamente, mientras que en el sur alcanzan el 57% y el 74%.

Ese comportamiento se ve en los valores. El metro cuadrado de una casa promedia u$s 1504 en GBA Norte. En el oeste baja a u$s 1137, mientras que en el sur se ubica en u$s 1103, según el último informe de Zonaprop.

En la Ciudad, en cambio, los departamentos mantienen el mayor peso dentro del mercado. En ese segmento, el precio promedio del metro cuadrado alcanza los u$s 2650