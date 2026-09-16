En agosto, el precio medio de los alquileres subió 1,5% y acumuló un incremento del 19,2% en lo que va de 2026, según el último relevamiento de Zonaprop.

Aunque la suba se ubicó por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que fue del 21,5%, encontrar opciones económicas dentro de Capital Federal se volvió una tarea difícil. Hoy, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes alcanza los $ 886.527 mensuales y son pocos los barrios que logran mantenerse cerca de la franja de los $ 700.000.

Sin embargo, todavía hay barrios BBB (buenos, bonitos y baratos) donde los alquileres se ubican por debajo del promedio de la Ciudad y ofrecen una combinación atractiva de servicios, conectividad y calidad de vida.

Villa Lugano: el barrio más barato para alquilar en CABA

Con un alquiler promedio de $ 654.776 mensuales para un dos ambientes, Villa Lugano se posiciona como el barrio más económico de toda la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicado en el extremo suroeste porteño, sus valores compiten incluso con los de muchas localidades del Gran Buenos Aires. Una de las principales razones detrás de sus precios más bajos es la distancia respecto de la actividad económica de la Ciudad.

El barrio de Villa Lugano, en el sur de la Ciudad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A diferencia de otros barrios porteños, Villa Lugano no cuenta con acceso a la red de subterráneos y depende principalmente de las líneas de colectivos para conectar con otras zonas. Esta distancia funciona como un límite para parte de la demanda, especialmente para quienes trabajan o estudian en las zonas centrales y priorizan reducir los tiempos de traslado.

Sin embargo, el barrio ofrece varias ventajas que explican por qué sigue siendo una alternativa atractiva para algunos inquilinos. Cuenta con una comunidad consolidada, numerosos comercios, escuelas, centros de salud y espacios verdes como el Parque Indoamericano , uno de los más grandes de la Ciudad.

Los barrios más baratos para vivir en CABA hoy

Además de Villa Lugano, existen otros barrios que todavía permiten alquilar por debajo del promedio porteño.

Los diez barrios más económicos de la Ciudad de Buenos Aires, para alquilar un departamento de dos ambientes, son:

Villa Lugano: $ 654.776.

Nueva Pompeya: $ 700.324.

Parque Avellaneda: $ 720.780.

Villa Riachuelo: $ 722.188.

La Boca: $ 729.644.

Versalles: $ 750.522.

Mataderos: $ 771.524.

Floresta: $ 774.222.

San Nicolás: $ 783.723.

Constitución: $ 784.608.

Los barrios que todavía se mantienen por debajo del promedio

Más allá de los diez más baratos, hay otros barrios donde el alquiler medio todavía se encuentra por debajo de los $ 850.000 que marca el promedio de CABA.

En ese grupo aparecen Villa Real, Liniers, Flores, Balvanera, Boedo, Parque Patricios, Vélez Sarsfield, Barracas, Paternal, Villa del Parque y Monserrat, entre otros.

Parque Patricios: en este barrio, el acceso al subte aporta valor.

Parque Patricios, por ejemplo, tiene un valor medio de $ 810.859, mientras que Boedo se ubica en $ 809.905 y Flores en $ 800.976.

Son alternativas que permiten vivir en zonas con una ubicación más cercana al centro o con mejores conexiones de transporte, aunque con precios que ya se encuentran más próximos al promedio de la Ciudad.

Los barrios más caros para alquiler en CABA

En el otro extremo del ranking se encuentra Puerto Madero, que vuelve a posicionarse como el barrio más caro para alquilar en CABA. El precio medio mensual alcanza los $ 1.252.366, muy por encima del promedio de la Ciudad.

Detrás aparecen: