El edificio que desafía a Puerto Madero: el metro cuadrado más caro está en Palermo

En esta noticia Cuáles son los barrios con más canchas

Con la Selección ya en los octavos de final del Mundial, el fútbol volvió a ocupar buena parte de la agenda. En la Ciudad, esa pasión también tiene su propio mapa, aunque no siempre coincide con los barrios más asociados a los clubes grandes.

Según un informe elaborado por Terres, el barrio con más canchas de fútbol no es La Boca, donde se encuentra la Bombonera, ni Núñez, sede del Monumental. El primer lugar lo ocupa Villa Soldati, con más de 50 espacios entre estadios, clubes, complejos de fútbol 5 y potreros.

Boca Juniors

Cuáles son los barrios con más canchas

Villa Soldati lidera el ranking con 57 canchas, la cifra más alta de la Ciudad de Buenos Aires. Muy por detrás aparecen Palermo y Flores, con 35 espacios cada uno.

El listado continúa con Belgrano, que reúne 28 canchas; Núñez, con 25; y La Boca y Villa Lugano, con 21. Más atrás se ubican Barracas, con 18, y Parque Avellaneda, que completa el grupo de los barrios con mayor cantidad de espacios para jugar al fútbol.

En total, el relevamiento contabilizó canchas en 40 de los 48 barrios porteños. El mapa incluye desde estadios y clubes hasta complejos de fútbol 5 y potreros distribuidos en distintos puntos de la Ciudad.

El otro mapa de la Ciudad

Los barrios que concentran la mayor cantidad de canchas no necesariamente coinciden con los más caros o los que tuvieron mayor desarrollo inmobiliario en los últimos años.

En zonas como Villa Urquiza, Colegiales, Villa Crespo, Caballito y Almagro, la oferta de espacios para jugar al fútbol es considerablemente menor. Se trata de barrios donde, con el paso del tiempo, gran parte de los terrenos disponibles fue reemplazada por edificios y nuevos desarrollos residenciales.

Según el relevamiento, muchos de los complejos de fútbol 5 que hoy funcionan en la Ciudad ocupan terrenos o galpones de manera transitoria, a la espera de un desarrollo inmobiliario.

En cambio, los grandes estadios y predios deportivos lograron mantenerse porque fueron construidos hace décadas, cuando esas zonas todavía contaban con amplias parcelas y el valor del suelo era muy inferior al actual.