En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 16 de septiembre

Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este miércoles, 16 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 16 de septiembre

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los importes de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 76.206 u$s

Ethereum: 2.421 u$s

SpaceX (bStocks): 144,8 u$s

NVIDIA (bStocks): 214 u$s

El precio de las principales criptomonedas (foto: archivo).

En la jornada del [date(full)|#date], el Bitcoin se cotiza a 76,206.01 dólares, lo que equivale a 121,693,377.37 pesos argentinos. Aunque el valor ha experimentado una ligera caída del 0.95% en las últimas 24 horas, sigue manteniendo una tendencia alcista en el largo plazo. Muchos analistas destacan la importancia de su adopción creciente y la posibilidad de un repunte en el próximo futuro, lo que podría beneficiar a los inversores que opten por mantener la criptomoneda.

Por otro lado, el Ethereum se encuentra en un precio de 2,421.03 dólares y 3,866,142.81 pesos argentinos. Su variación negativa del 2.24% en las últimas 24 horas puede ser un reflejo de la volatilidad habitual del mercado de criptomonedas. Sin embargo, la plataforma sigue siendo fundamental para las aplicaciones descentralizadas y los contratos inteligentes, lo que puede llevar a un aumento de su valor a medida que más usuarios e inversionistas reconozcan su potencial.