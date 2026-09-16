Créditos, intereses y cláusulas abusivas: con qué herramientas legales cuenta un deudor según su incumplimiento
La mora no siempre implica falta de voluntad de pago. Muriel Mazzeo Hambo, abogada, explica cómo detectar intereses abusivos, cuestionar cláusulas y saldos, negociar una deuda y defenderse ante una intimación o una demanda judicial.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 16 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.