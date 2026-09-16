La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó a través del Boletín Oficial -Resolución N°6326- que habrá más horas de clases.

En concreto, anunció que se extenderá la jornada escolar a 7 horas diarias en 27 escuelas primarias de gestión estatal en Mendoza.

Con esta incorporación, implementada desde mayo, la provincia suma alrededor de 230 escuelas públicas que funcionan bajo el régimen de jornada completa, alcanzando a estudiantes de 1° a 7° grado.

Los estudiantes tendrán más horas de clase en Mendoza: cuáles son los motivos

La incorporación de dos horas extra de clases en el nivel primario tiene como objetivo fortalecer los aprendizajes fundamentales y consolidar las competencias básicas en áreas centrales de la formación escolar.

Qué harán los estudiantes durante las dos horas extra

Durante este tiempo, las escuelas trabajarán especialmente en el fortalecimiento de la comprensión lectora, la producción escrita y la alfabetización matemática y científica.

La medida también apunta a brindar un acompañamiento más personalizado a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje o trayectorias escolares más débiles.

Más horas de clases en Mendoza: 27 escuelas primarias suman una jornada de 7 horas diarias para fortalecer los aprendizajes. Shutterstock

Qué cambia con la jornada completa en las escuelas de Mendoza

La ampliación de la jornada escolar comenzó en 2026 con 200 escuelas de Mendoza y durante este año se incorporaron 27 establecimiento más.

La medida modifica la organización de la jornada escolar y alcanza tanto a estudiantes como a docentes y directivos. En concreto, establece:

Más horas de clases. Carga semanal que puede ubicarse entre las 25 y 35 horas, según el establecimiento.

Asistencia obligatoria para los estudiantes que asistan a escuelas incorporadas en el régimen de jornada extendida.

Reorganización de los equipos escolares. Los cargos de los establecimientos alcanzados contemplan una dedicación de 35 horas semanales.

Cuáles son las 27 escuelas nuevas incorporadas en el régimen de jornada extendida

Las instituciones primarias estatales que se sumaron a la modalidad de jornada extendida son: