Encontrar un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires implica enfrentarse a un mercado cada vez más heterogéneo. Mientras algunos barrios ya exigen cerca de $ 1.000.000 por mes para alquilar un departamento tipo, en otros todavía es posible conseguir una vivienda por poco más de $ 650.000.

Los precios volvieron a subir en agosto y la brecha entre las zonas más caras y las más económicas ya ronda los $ 600.000 mensuales . Así, la ubicación se consolida como uno de los factores que más condiciona el presupuesto de quienes buscan mudarse o renovar contrato.

Según el índice de alquileres de Zonaprop, el valor medio de un departamento de dos ambientes en CABA alcanzó los $ 886.527 por mes, con un incremento del 1,5% respecto de julio. En paralelo, un relevamiento de la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre mostró que los alquileres avanzaron un 1,9% en el AMBA, aunque con diferencias significativas entre barrios.

Cuánto cuesta alquilar en CABA

Según el relevamiento de Zonaprop, el precio medio de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 1,5% mensual y acumula un incremento del 19,2% en lo que va de 2026.

Zonaprop

Sin embargo, la evolución de los valores todavía corre por detrás de la inflación. Mientras los alquileres avanzaron 19,2% entre enero y agosto, el índice de precios acumuló una suba de 21,5%, lo que implica una caída real del 2,3%.

El informe también muestra que las unidades más grandes fueron las que más se encarecieron durante el último año. En particular, los departamentos de tres ambientes registraron una evolución de precios superior a la observada en los inmuebles de uno y dos ambientes.

Actualmente, alquilar un departamento en la Ciudad requiere los siguientes montos promedio:

Monoambiente de 40 m2 : $ 771.871 por mes.

Dos ambientes de 50 m2 : $ 886.527 por mes.

Tres ambientes de 70 m2: $ 1.196.413 por mes.

Los barrios más caros para alquilar en CABA

Puerto Madero se mantiene como el barrio más exclusivo de la Ciudad y el único donde el alquiler promedio ya supera los $ 1.200.000 mensuales.

Le siguen varios de los barrios tradicionalmente más demandados y con mayor valor de las propiedades. Núñez ocupa el segundo lugar, con $ 995.838, mientras que Palermo se ubica tercero, con $ 990.748.

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Los diez barrios de la Ciudad con los alquileres más caros son:

Puerto Madero: $ 1.252.366.

Núñez: $ 995.838.

Palermo: $ 990.748.

Belgrano: $ 983.023.

Colegiales: $ 970.835.

Saavedra: $ 946.741.

Villa Urquiza: $ 939.529.

Chacarita: $ 938.795.

Recoleta: $ 925.834.

Villa Crespo: $ 919.695.

Los barrios más baratos para alquilar en la Ciudad

En el otro extremo del mapa aparecen barrios del sur y sudoeste de la Ciudad. Lugano es el barrio con el alquiler medio más bajo, con $ 654.776 mensuales.

Los diez barrios más económicos para alquilar son:

Lugano: $ 654.776.

Nueva Pompeya: $ 700.324.

Parque Avellaneda: $ 720.780.

Villa Riachuelo: $ 722.188.

La Boca: $ 729.644.

Versalles: $ 750.522.

Mataderos: $ 771.524.

Floresta: $ 774.222.

San Nicolás: $ 783.723.

Constitución: $ 784.608.

Cuánto cuestan los alquileres en el AMBA

Según el relevamiento elaborado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre, el precio de los alquileres de departamentos en el AMBA aumentó 1,9% mensual en agosto y acumuló una suba del 21,1% interanual en pesos.

CABA volvió a mostrar el mayor incremento interanual en departamentos, con una suba del 29%. Le siguieron GBA Sur, con 25,3%, y GBA Norte y GBA Oeste, ambas con 19,2%.

En el caso de las casas, el comportamiento fue diferente. GBA Sur registró el mayor aumento interanual, del 24,4%, seguido por CABA, con 19,7%; GBA Norte, con 18%, y GBA Oeste, con 17,3%.

Foto del mercado inmobiliario

El mercado de alquileres también atraviesa una transformación por el lado de la oferta. Según el estudio de UdeSA y Mercado Libre, la cantidad de departamentos disponibles para alquilar en el AMBA aumentó 319,3% desde noviembre de 2023.

En cuanto a las preferencias de los usuarios, Palermo fue el barrio más visitado por quienes buscaron alquileres y propiedades en venta dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

En el Gran Buenos Aires, los principales focos de interés fueron Olivos en la zona norte, Ramos Mejía en el oeste y La Plata en el sur, reflejando cuáles son hoy las localidades que concentran la mayor demanda de los potenciales inquilinos.