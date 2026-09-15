Mapa de alquileres en CABA: cuánto cuesta vivir en cada barrio y cuáles son los más baratos
Los alquileres volvieron a aumentar en agosto y ya rozan los $ 900.000 mensuales para un departamento de dos ambientes en la Ciudad. Cuáles son las zonas más exclusivas y dónde se consiguen las opciones más accesibles.
Permitía hacer operaciones en el mercado de capitales y salir en 48 horas eludiendo el impuesto al cheque. Anula una posibilidad de financiamiento y manejo de fondos por las empresas. Festejan los bancos que habían perdido un negocio