Vaca Muerta mutó en los últimos años en uno de los principales motores económicos de la Argentina. El crecimiento de la producción de petróleo y gas, junto con las multimillonarias inversiones anunciadas para la cuenca neuquina, transformó a la región en un polo de atracción para trabajadores, empresas e inversores.

Según datos oficiales procesados por la provincia de Neuquén, entre enero y junio de 2026 unas 13.147 personas provenientes de otras jurisdicciones realizaron el cambio de domicilio hacia territorio neuquino, una cifra equivalente al 62,3% de todos los movimientos registrados durante 2025.

Sin embargo, el auge de la actividad también tuvo un efecto colateral: vivir en la zona se volvió cada vez más caro. La creciente demanda de alojamiento por parte de empresas petroleras y trabajadores disparó la demanda de alojamiento y llevó los alquileres a niveles muy por encima de los que se observan en gran parte del país.

El fenómeno se percibe con especial intensidad en Añelo, la localidad ubicada en el corazón de Vaca Muerta. Allí, el crecimiento de la actividad avanza a un ritmo más rápido que la expansión de la oferta habitacional, lo que genera una fuerte presión sobre el mercado inmobiliario.

El boom de Vaca Muerta impulsa la llegada de miles de trabajadores

La actividad hidrocarburífera continúa expandiéndose a un ritmo récord. Un relevamiento elaborado por el sitio especializado Más Energía calculó que las inversiones proyectadas para Vaca Muerta durante 2026 rondarán los u$s 13.890 millones, un crecimiento del 13,5% respecto del año anterior.

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La magnitud de esos desembolsos genera una demanda creciente de mano de obra. Según estimaciones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el desarrollo de la formación podría requerir entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos hacia 2030, dependiendo de la evolución de las inversiones y de los niveles de producción.

El impacto ya se percibe especialmente en Añelo, considerada la capital de Vaca Muerta. Aunque el Censo 2022 registró 6.477 habitantes, desde el municipio estiman que actualmente viven alrededor de 15.000 personas, sin contar a quienes ingresan diariamente para trabajar. Las proyecciones incluso anticipan que la población podría duplicarse antes de finalizar la década .

Cuánto se gana por trabajar en Vaca Muerta

Los salarios figuran entre los principales incentivos para quienes buscan oportunidades laborales en la industria energética.

Un operario que ingresa actualmente a un yacimiento bajo el convenio de Petroleros Privados tiene garantizado un salario bruto de unos $ 4.130.864 por una jornada de ocho horas. A ese monto se suma una asignación mensual no remunerativa de $ 402.800 por trabajar en Vaca Muerta y una vianda alimentaria de $ 38.000 por jornada.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Para los profesionales especializados, los ingresos pueden ser considerablemente mayores. Según el Reporte Salarial de Randstad de julio de 2026, algunas de las remuneraciones brutas mensuales de la industria son:

Company Man : entre $ 12.302.083 y $ 16.402.794.

Ingeniero en Terminación y Reparación de pozos : entre $ 8.201.391 y $ 11.481.964.

Ingeniero en Perforaciones : entre $ 8.201.469 y $ 11.481.964.

Gerente de Operaciones de Perforación : entre $ 13.122.159 y $ 16.402.804.

Operador de Fracking : entre $ 8.201.392 y $ 11.481.961.

Ingeniero de Producción : entre $ 7.750.308 y $ 10.333.770.

Pulling Supervisor : entre $ 9.841.667 y $ 13.122.254.

Ingeniero en Reservorio : entre $ 8.119.391 y $ 10.825.855.

Geólogo: entre $ 8.201.392 y $ 11.481.961.

En los puestos jerárquicos, los valores pueden ser todavía más altos. Los jefes de producción alcanzan remuneraciones de hasta $ 18.570.950 mensuales, mientras que los jefes de calidad pueden llegar a $ 15.198.993 y los jefes de mantenimiento, a $ 13.789.409.

La Encuesta Salarial Petrolera 2026 de la Fundación Contactos Energéticos reveló además que el salario bruto mediano de la industria alcanza los $ 10.300.000 mensuales, mientras que el ingreso neto mediano ronda los $ 8.000.000.

Cuánto cuesta alquilar en Añelo

El problema aparece cuando esos trabajadores necesitan instalarse en la zona.

A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, el mercado inmobiliario de Añelo gira principalmente alrededor de las necesidades de las compañías petroleras. Las empresas alquilan departamentos, casas y complejos completos para alojar a sus trabajadores.

Por ese motivo, gran parte de las propiedades se ofrecen totalmente equipadas, con mobiliario, electrodomésticos, ropa de cama, internet, limpieza y mantenimiento incluidos. En muchos casos, los anuncios inmobiliarios incluso aclaran que las unidades están destinadas exclusivamente a empresas.

Según valores relevados en los principales portales inmobiliarios, alquilar un departamento en Añelo cuesta lo siguiente:

Departamento de 50 m², dos dormitorios y dos baños : $ 2.600.000 mensuales.

Departamento de 45 m², tres ambientes y cochera : $ 1.600.000.

Monoambiente de 28 m² con cochera y amenities : $ 1.200.000.

Departamento de 45 m² con un dormitorio : $ 2.500.000.

Departamento de 26 m² con un dormitorio : $ 1.950.000.

Casa de 50 m² y dos dormitorios en El Chañar: $ 2.400.000.

La comparación con Neuquén capital permite dimensionar la diferencia. Allí se encuentran departamentos de 120 m² y tres dormitorios por alrededor de $ 3.500.000, mientras que una unidad de 50 m² puede partir de $ 1.000.000.