Los inquilinos de Carolina del Norte enfrentan un escenario particular a la hora de renovar o modificar el precio de una vivienda. El estado no establece un porcentaje máximo para los aumentos de alquiler y tampoco permite que las ciudades o condados impongan sus propios controles sobre las rentas de propiedades privadas.

La situación surge de la legislación estatal que prohíbe a los gobiernos locales establecer ordenanzas que regulen cuánto puede cobrarse por una propiedad residencial privada. La norma alcanza tanto a viviendas unifamiliares como a propiedades de múltiples unidades.

Esto significa que no existe un tope porcentual general que limite cuánto puede aumentar el propietario el alquiler en Carolina del Norte. Sin embargo, tampoco significa que un inquilino tenga que aceptar automáticamente cualquier aumento que se comunique durante la vigencia de un contrato.

Carolina del Norte no tiene un límite para aumentar el alquiler

La North Carolina Real Estate Commission responde de forma directa a una de las principales dudas de los inquilinos: el estado no cuenta con una ley de control de alquileres que limite los aumentos.

A diferencia de otros estados o ciudades de Estados Unidos donde existen porcentajes máximos para las subas anuales, Carolina del Norte no fija un techo general para las propiedades privadas.

La legislación estatal también bloquea la posibilidad de que una ciudad o un condado cree su propio límite. El N.C. General Statute § 42-14.1 establece que ningún gobierno local puede promulgar, mantener o hacer cumplir una norma que regule el monto del alquiler de propiedades residenciales privadas.

La restricción alcanza a viviendas unifamiliares y edificios de múltiples unidades, por lo que ciudades como Charlotte, Raleigh o Durham no pueden establecer por su cuenta un porcentaje máximo general para los alquileres privados.

Cuánto puede aumentar el alquiler un propietario

Al no existir un límite porcentual estatal, la legislación de Carolina del Norte no fija una cifra máxima de aumento para los alquileres privados.

Por eso, una suba puede ser considerablemente superior a la inflación o a los incrementos que se aplican en otros estados con sistemas de control de renta. El precio final dependerá de las condiciones del contrato, del mercado y del acuerdo entre las partes.

La ley vigente prohíbe a ciudades y condados imponer controles sobre los alquileres privados. Shutterstock

Pero hay una diferencia fundamental entre no tener un tope para el aumento y poder modificar unilateralmente cualquier contrato vigente.

Si existe un contrato de duración determinada, el propietario debe respetar las condiciones acordadas durante ese período, salvo que el propio contrato contemple una cláusula que permita modificar el alquiler.

Una vez que llega el momento de renovar, las partes pueden negociar nuevas condiciones y el propietario puede establecer un precio diferente para el nuevo período.

¿Los inquilinos están obligados a aceptar cualquier aumento?

La ausencia de control de alquileres no significa que el propietario pueda imponer una nueva renta en cualquier circunstancia.

Cuando termina un contrato y llega el momento de renovarlo, el propietario puede proponer un nuevo precio. El inquilino, por su parte, puede aceptar las nuevas condiciones o decidir no continuar con el alquiler .

La situación cambia cuando se trata de una tenencia mes a mes, ya que existen reglas de notificación para terminar este tipo de relación contractual.

La legislación de Carolina del Norte establece períodos mínimos de aviso para terminar determinados contratos periódicos. Según la información de Legal Aid of North Carolina, para una tenencia mensual el mínimo legal general para terminarla es de siete días, aunque el contrato puede exigir un plazo mayor.

Por eso, antes de aplicar un aumento, resulta fundamental revisar las condiciones específicas del contrato firmado.

Qué dice la ley sobre el aviso al inquilino

Carolina del Norte no tiene una norma independiente que establezca un porcentaje máximo para una suba de alquiler. La normativa tampoco fija un período único de aviso para todos los aumentos.

La North Carolina Real Estate Commission explica que, cuando se pretende aumentar el alquiler, el propietario puede tener que proporcionar el mismo aviso que necesitaría para terminar la relación de alquiler, dependiendo del tipo de contrato.

Esto hace que la duración y las condiciones del contrato sean determinantes.

Un alquiler mensual no necesariamente se maneja de la misma manera que un contrato de un año. En este último caso, el propietario generalmente debe esperar hasta la finalización del período pactado, salvo que exista una cláusula que permita modificar el precio.

Los principales puntos que deben conocer los inquilinos

No existe un porcentaje máximo estatal para los aumentos de alquiler en Carolina del Norte.

Las ciudades y condados no pueden establecer controles generales de renta sobre propiedades privadas.

El contrato de alquiler puede establecer condiciones específicas sobre aumentos y renovaciones.

Un aumento durante un contrato vigente no necesariamente puede aplicarse de forma unilateral.

En contratos periódicos, deben respetarse los requisitos de notificación correspondientes.

El inquilino puede rechazar las nuevas condiciones y optar por no renovar, siempre que cumpla con las reglas aplicables al contrato.

La ley también establece límites para los gobiernos locales

Una de las características más importantes del sistema de Carolina del Norte es que la prohibición del control de alquileres no depende de cada ciudad.

La Asamblea General de Carolina del Norte estableció que los gobiernos locales no pueden aprobar, mantener ni hacer cumplir normas que regulen el monto de los alquileres cobrados por propiedades privadas. La disposición está contemplada en el N.C. General Statute § 42-14.1.

La legislación actual también contempla excepciones para determinadas propiedades vinculadas con programas subsidiados, propiedades pertenecientes a gobiernos locales y viviendas que reciben determinados fondos o incentivos públicos.

Por lo tanto, la regla de ausencia de un tope no debe interpretarse como aplicable de manera idéntica a todos los programas de vivienda o propiedades subsidiadas.

Qué significa para quienes alquilan una vivienda

El escenario de Carolina del Norte es especialmente relevante porque los inquilinos no cuentan con un límite porcentual que impida una suba elevada del alquiler.

Un propietario puede proponer un precio mucho mayor al momento de renovar el contrato porque el estado no establece un techo general para esas modificaciones.

Sin embargo, el inquilino no tiene que aceptar necesariamente cualquier aumento durante la vigencia de un contrato. Las condiciones pactadas, las cláusulas de renovación y los requisitos de aviso continúan siendo determinantes.

Por eso, ante una notificación de aumento, el primer paso es revisar el contrato para determinar cuándo puede modificarse el precio y qué plazo de aviso establece.