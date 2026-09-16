Es oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que no tengan matafuegos y balizas portátiles, si acumulan infracciones.

Los conductores deben contar con una serie de elementos de seguridad para circular por calles, avenidas y rutas.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que no contar con un matafuegos y balizas portátiles es una infracción.

La normativa establece que este tipo de faltas son multadas y, en algunas situaciones, se podrá inhabilitar la licencia de conducir.

¿Qué sanción reciben los conductores que circulen sin estas herramientas de seguridad?

La Ley Nacional de Tránsito, en su artículo 29, detalla que todos los autos deben circular con un matafuegos y balizas portátiles.

Si en un control de tránsito los agentes detectan la falta de estos elementos de seguridad, se multará con entre 50 y 100 unidades fijas.

Otra de las sanciones por la infracción es la quita de dos puntos a la licencia de conducir, siempre y cuando quede firme la sentencia.

Si bien son dos puntos, puede generar una complicación para los conductores que ya hayan acumulado infracciones y se les hayan restado puntos.

Es oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que no tengan matafuegos y balizas portátiles, si acumulan infracciones.

¿Cuándo pueden inhabilitar la licencia?

El sistema de scoring otorga inicialmente 20 puntos a todas las licencias emitidas.

Los mismos se van descontando cuando el conductor comete faltas y la cantidad dependerá de la gravedad de la infracción.

En esta línea, cuando se producen varias faltas al mismo tiempo, el régimen establece que podrán restarse hasta 15 puntos.

De esta manera, conducir sin los elementos de seguridad de por sí no contempla la inhabilitación de la licencia. Si el conductor tenía pocos puntos o comete varias infracciones al mismo tiempo, podría comprometer el registro del titular .

Es oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que no tengan matafuegos y balizas portátiles, si acumulan infracciones. Ilustración El Cronista Audiencias

¿Por cuánto tiempo te pueden suspender la licencia de conducir?

Cuando el conductor llega a un puntaje de 0 se activa la sanción más severa que es la inhabilitación para conducir.

La primera vez que el conductor quede en cero puntos se suspenderá el permiso por 60 días. La segunda vez, la sanción será por 120 días. En una tercera oportunidad, alcanzará los 180 días e irá en incremento.

¿Qué pasa cuando se acumulan infracciones?

El sistema de scoring argentino busca castigar la reiteración de conductas de riesgo. Cada infracción genera una quita de puntos y el saldo, en caso de no recuperarlo, llegará a cero.

La falta de matafuegos y balizas portátiles contempla una quita de dos puntos, pero quien ya haya perdido 15 puntos quedará solo con 3.

En caso de que se pierdan los restantes, se procederá a la inhabilitación de la licencia.

¿Cómo recuperar puntos en la licencia de conducir?

Si bien las infracciones contemplan la quita de puntos, pueden ser recuperados en dos casos: