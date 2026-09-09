Puerto Madero sigue siendo la principal referencia del lujo residencial en la ciudad de Buenos Aires, pero ya no es el único lugar elegido por las grandes desarrolladoras inmobiliarias.

En torno al Campo Argentino de Polo comenzó a tomar forma un nuevo corredor, con inversiones millonarias y grandes edificios.

El movimiento se extiende entre Palermo Nuevo, Las Cañitas y el cruce de las avenidas Bullrich, Santa Fe y Del Libertador. Son pocas cuadras en las que coinciden algunos de los últimos terrenos de gran escala disponibles dentro de la Ciudad, vistas abiertas al Polo, cercanía con los bosques de Palermo y una oferta gastronómica que creció en los últimos años.

En buena parte de los emprendimientos, los precios todavía se mantienen por debajo de Puerto Madero, donde el valor promedio del metro cuadrado se ubica en u$s 6122, según el último informe de Zonaprop.

La diferencia desaparece en los pisos más altos y las residencias de mayor superficie. En esos casos, algunas unidades alcanzan los u$s 12.000, casi el doble de ese valor.

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Quién es quién en el nuevo polo del lujo

Eduardo Costantini fue uno de los empresarios que más avanzó sobre este corredor. A través de Consultatio, compró dos predios en menos de seis meses y desembolsó más de u$s 148 millones entre ambas operaciones.

La primera adquisición se concretó en mayo de 2025. La desarrolladora pagó u$s 21,23 millones por un lote de 3471,70 m2 ubicado en Soldado de la Independencia 615, entre Ortega y Gasset y San Benito de Palermo.

En el lugar funciona actualmente un estacionamiento, aunque se pueden construir hasta 18.367 metros cuadrados. Consultatio prevé levantar un edificio residencial, pero todavía no informó cuántas unidades tendrá, cuánto invertirá ni cuándo comenzarán los trabajos.

La subasta organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) había comenzado con una base de u$s 15,34 millones y terminó casi un 40% por encima de ese monto, después de una puja en la que participaron cuatro oferentes.

Pocos meses más tarde, el dueño de Nordelta volvió a comprar en Palermo. Esta vez, pagó u$s 127 millones por las casi 4,4 hectáreas de Cerviño y Bullrich, donde actualmente funcionan Jumbo y Easy.

La operación superó en un 56% el precio base fijado por la AABE y se convirtió en una de las mayores compras de tierra realizadas en la Ciudad durante los últimos años.

El futuro complejo demandará más de u$s 350 millones e incluirá viviendas, oficinas, locales comerciales y gastronómicos, sectores de diseño, áreas verdes y espacios públicos abiertos.

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El plan contempla varios edificios de baja altura y reservará buena parte de la superficie a sectores de libre acceso.

Portal Palermo dejará de funcionar como hasta ahora. Jumbo continuará en el predio con un supermercado más chico, mientras que el futuro de Easy todavía no está definido.

La construcción comenzaría una vez que Cencosud entregue el terreno y podría estar terminada entre fines de 2029 y principios de 2030.

Con estas dos compras, la empresa creada por Costantini aseguró una fuerte presencia en una parte de Buenos Aires donde hasta ahora había tenido poca participación.

Sin embargo, otros grupos ya habían detectado el potencial del lugar. Uno de ellos es ABV Arquitectos, que construye Decó Polo by Armani sobre una manzana delimitada por Báez, Clay, Dorrego y el Campo Argentino de Polo, en el límite entre Palermo Nuevo y Las Cañitas.

ABV compró la tierra en dos operaciones. En 2017, Arkinver, la sociedad integrada por sus socios, pagó u$s 33 millones por el predio de la ex Sastrería Militar del Ejército. Dos años más tarde sumó el lote lindero por otros u$s 18 millones.

En total, desembolsó u$s 51 millones por la tierra donde hoy se levantan dos torres de 30 pisos, con departamentos de entre 160 y 890 metros cuadrados.

La obra comenzó a fines de 2022 y las primeras entregas están previstas para fines de este año. Una unidad de 220 metros cuadrados ubicada en el quinto piso de la Torre Sur se ofrece por u$s 2,8 millones, según una publicación de Argenprop.

El valor supera los u$s 12.700 por m2. El departamento cuenta con tres dormitorios en suite, living comedor con grandes ventanales, cocina con isla, dependencia de servicio y dos cocheras. Al ser consultada por El Cronista, la desarrolladora prefirió no hacer comentarios sobre los precios de venta.

Habrá más de 6500 m2 de amenities, entre ellos una piscina exterior con borde infinito frente al Polo, otra cubierta y semiolímpica, gimnasio, spa, salas de yoga y spinning, coworking, microcine, canchas de tenis, salón de eventos y un bistró privado.

A pocas cuadras se encuentra L’Avenue Libertador, la torre residencial de Grupo Portland ubicada en el cruce de Bullrich y avenida Del Libertador.

Fue diseñada por Zaha Hadid Architects, el estudio británico fundado por la arquitecta ganadora del Premio Pritzker, y es su primer proyecto en América Latina.

La obra demandó una inversión cercana a los u$s 55 millones. Tiene 36 pisos, cinco subsuelos de cocheras y departamentos desde los 220 m2, con valores que se mueven entre los u$s 7500 y los u$s 10.000 por metro cuadrado.

Las unidades de mayor superficie pueden superar los u$s 4,5 millones. La fachada, los balcones curvos y la distribución de las plantas llevan el sello del estudio, que buscó aprovechar las vistas hacia el Rosedal, el Hipódromo y las canchas de polo.

En el mismo corredor, Grupo Nómada construye un complejo de 40.000 metros cuadrados sobre la avenida Santa Fe. La inversión alcanza los u$s 85 millones y la entrega está prevista para agosto de 2028.

El edificio tendrá 14 pisos e incluirá más de 180 departamentos, un hotel de 143 habitaciones, oficinas y espacios gastronómicos.

La primera etapa se lanzó a fines de 2024, cuando el precio promedio rondaba los u$s 4100 por m2. Cerca del 75% de las unidades ofrecidas en ese momento ya fueron vendidas.

La compañía acaba de abrir una segunda instancia , con viviendas que tienen un valor promedio de u$s 4400 por metro cuadrado. La oferta incluye opciones de uno a cuatro ambientes, aunque los monoambientes representarán poco más del 10% del total.

El boom se extiende hacia Palermo Hollywood

El interés no termina en las cuadras próximas a Del Libertador. Los anuncios de nuevos emprendimientos muestran que el movimiento empieza a extenderse hacia Palermo Hollywood y Juan B. Justo.

Argencons prepara un nuevo Quartier en la esquina de Juan B. Justo y Cabrera. Ocupará la manzana delimitada por Cabrera, Humboldt y Niceto Vega, aunque todavía no se informó la inversión, la cantidad de departamentos ni las superficies.

La desarrolladora ya conoce ese sector de Palermo. A comienzos de los 2000 levantó Quartier Boulevard, una torre de 38 pisos ubicada en el cruce con Guatemala. Luego sumó Quartier Dorrego sobre Amenábar, entre Concepción Arenal y Dorrego. Cerca del Polo también construyó Quartier del Polo, Quartier Sinclair, Quartier Demaría y Quartier de Oro.

Otro de los grandes complejos fue Mirabilia Palermo, entre Humboldt y Costa Rica. Está formado por dos edificios de 45 pisos y un parque de 9000 m2 y fue una de las primeras construcciones de esa escala en Palermo Hollywood.

Cuando las torres comenzaron a levantarse, ese tramo todavía mantenía buena parte de su perfil industrial. Con el paso de los años se sumaron oficinas, hoteles, restaurantes y nuevas viviendas.

El viaducto del tren San Martín también impulsó ese proceso. La eliminación de las barreras y la apertura de nuevos cruces cambiaron la circulación.

Sobre las antiguas tierras ferroviarias, ATV Arquitectos construirá SENS Luxury Homes, un complejo de 95 unidades que demandará alrededor de u$s 130 millones. La compañía adquirió cinco lotes contiguos y reunió una superficie cercana a los 5000 m2 dentro de una manzana delimitada por Nicaragua, Godoy Cruz, Soler y Atacalco.

Las viviendas tendrán entre 120 y 560 m2 y los precios partirán de u$s 4000 por metro cuadrado. También habrá tríplex con terrazas y piscinas privadas y múltiples locales en la planta baja.

Los valores todavía muestran diferencias entre ambos sectores. En Palermo Hollywood, las propiedades nuevas parten de alrededor de u$s 3400 y pueden superar los u$s 5000 por m2. En Palermo Pacífico, en cambio, comienzan en torno a los u$s 4000 y, en las unidades más exclusivas, superan los u$s 10.000.