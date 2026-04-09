El mapa del real estate premium empieza a correrse hacia destinos que, hasta hace poco, quedaban fuera del radar de los grandes desarrolladores. En ese movimiento, Argencons -desarrolladora de los proyectos Quartier y desde el año pasado integrada a Consultatio, la compañía de Eduardo Costantini— se encuentra en avanzadas negociaciones para desembarcar en la Patagonia con un proyecto en Villa La Angostura, en Neuquén, uno de los mercados más exclusivos del sur del país. En el mercado, calculan que la iniciativa implicaría una inversión cercana a los u$s 80 millones y estará enfocada en un producto de alta gama, con unidades grandes -principalmente de cuatro ambientes- y pensado para usuarios finales. La entrega está prevista para 2027. El avance hacia la Patagonia se suma a una serie de movimientos recientes de Argencons, la desarrolladora detrás de Quartier, que en los últimos meses volvió a quedar en el centro de las operaciones más relevantes del mercado. La compañía fue una de las protagonistas en la última subasta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde se quedó con un predio de casi 10.000 metros cuadrado (m²) en Belgrano tras una puja entre tres jugadores. El lote -ubicado entre Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros- tenía un precio base de u$s 21,3 millones y se adjudicó por u$s 46,5 millones. Allí proyecta un desarrollo 100% residencial de alta gama, con unidades amplias, jardín central y amenities, en línea con el posicionamiento de la marca. La operación marca además el inicio de una nueva etapa para la compañía, tras el ingreso de Eduardo Costantini a través de Consultatio, que adquirió el 51% de Argencons en 2025. En paralelo, la empresa sigue avanzando con otros proyectos, como Quartier Bajo Belgrano -de más de u$s 100 millones- y Quartier Brava 30 en Punta del Este. NOTICIA EN DESARROLLO