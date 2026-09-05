NorthBaires, la desarrolladora que recientemente anunció un proyecto junto con Sofitel en Puerto Madero, desembarca ahora en Nordelta. La compañía invertirá u$s 60 millones en su primer desarrollo residencial en la zona.

El proyecto tendrá 60 departamentos, 20 amarras y alrededor de 14.500 metros cuadrados.

Estará dentro de Distrito Río, en Nordelta, la ciudad-pueblo que Eduardo Costantini comenzó a desarrollar en Tigre a fines de los años 90, sobre el Canal Mayor del Río Luján y frente al barrio El Yacht. La entrega está prevista para 2030.

El desarrollo se hará en asociación con los dueños del terreno, un lote que la compañía venía analizando desde hacía varios años.

“Desde el comienzo vimos que tenía una condición muy particular por su relación con el agua”, explicó Marcos Juejati, socio fundador de NorthBaires, a El Cronista.

Cómo será Casa OM Amarras

El edificio tendrá 7 pisos y departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios. Las unidades de dos dormitorios tendrán entre 170 y 210 m2, mientras que en la planta baja habrá seis viviendas con jardín y pileta propia.

Estas últimas serán de tres dormitorios y, en algunos casos, alcanzarán los 623 m2 totales. En el último piso, los departamentos tendrán terrazas y piletas privadas.

El proyecto tendrá además 20 amarras sobre el Canal Mayor del Río Luján. La desarrolladora todavía no definió si estarán asociadas a determinadas unidades o si se venderán por separado.

Entre los espacios comunes habrá piscina exterior y climatizada, gimnasio, salas de yoga y pilates, sauna, gabinete de masajes y cine. También contará con salón para residentes, parrillas, fogoneros, jardín y oficinas.

Un nuevo corredor sobre el río

El Canal Mayor se convirtió en uno de los puntos donde se concentra buena parte de los nuevos desarrollos de Nordelta.

Uno de ellos es So Riverie, el complejo que Azcuy construye a pocos metros, también frente al barrio El Yacht. La empresa, conocida por sus edificios en Caballito, invertirá u$s 40 millones en dos bloques residenciales con marina privada y espacios gastronómicos.

El desarrollo tendrá 27.600 m2 y estará formado por el Edificio Río y el Edificio Bahía. Cada uno contará con cerca de 100 metros de frente al agua y al menos la mitad de las unidades tendrá terraza y pileta propia.

Azcuy también asumió recientemente la representación local de Azimut, la fabricante italiana de yates, y prevé instalar un espacio de la marca dentro de su emprendimiento.

A metros del río Luján, en Nordelta, Estudio Azcuy desarrolla un nuevo proyecto residencial aterrazado.

En Islas del Canal, NXT desarrolla Indigo. La obra demandará más de u$s 45 millones y se encuentra en un lote con doble frente, rodeado por 300 metros de costa sobre la bahía y el Canal Mayor del Río Luján.

El complejo está formado por cinco edificios, 22.382 metros cuadrados construidos y 80 departamentos. Los trabajos comenzaron en 2023 y las entregas fueron organizadas por etapas durante este año.

Las unidades son semipisos de dos y tres dormitorios en suite y parten desde los 189 m2. Todas cuentan con doble orientación, balcón con parrilla, dos cocheras cubiertas y baulera.

Indigo está en su etapa final de construcción

En la planta baja hay viviendas con jardín y piscina privada, mientras que los departamentos ubicados en los últimos niveles incorporan terrazas y piletas propias.

Los precios comienzan en torno a los u$s 685.000 y superan el millón de dólares en las propiedades de mayor superficie. Cuando El Cronista relevó el emprendimiento el año pasado, más del 40% de las unidades ya estaba vendido.

La torre de u$s 100 millones en Puerto Madero

Casa OM Amarras es el segundo proyecto de gran escala que NorthBaires presenta en los últimos meses.

En marzo lanzó Sofitel Residences Buenos Aires Madero, una torre que demandará más de u$s 100 millones.

El edificio se levantará en el Dique 4 y tendrá 43 pisos y 188 departamentos. Las unidades se ofrecieron desde u$s 700.000, con valores iniciales cercanos a los u$s 10.000 por m2. La entrega está prevista para 2030.

Será el primer proyecto residencial de Sofitel en América. La marca francesa estará a cargo de los servicios y la gestión del edificio, que contará con 3000 metros cuadrados de áreas comunes.

NorthBaires compró el terreno en 2018 mediante una licitación pública organizada por la Corporación Antiguo Puerto Madero. Pagó u$s 57,1 millones por el lote, uno de los pocos que todavía quedaban disponibles para construir en altura en esa zona.

La desarrolladora cuenta actualmente con alrededor de 200.000 metros cuadrados en ejecución. A esa superficie se suman más de 300.000 metros cuadrados construidos y entregados durante casi dos décadas.