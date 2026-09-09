El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió a los traders que no apuesten contra el yen, al afirmar que “ahora la banca soy yo” luego de su reciente intervención para sostener la moneda japonesa.

“Cuando intervenimos con el yen japonés, tengo bastante buena información sobre lo que va a hacer el Banco de Japón, lo que van a hacer los responsables de la política japonesa”, dijo Bessent en un evento en la Southern Methodist University, en Texas, el martes.

“Tengo información asimétrica. Ahora la banca soy yo”, dijo Bessent. “Pueden apostar en mi contra si quieren.”

Los comentarios de Bessent llegan después de una inusual intervención conjunta de Estados Unidos y Japón en el yen a fines de julio , y son la señal más reciente del creciente activismo del Tesoro estadounidense en los mercados financieros, algo que lo enfrentó, siendo un ex gestor de hedge funds, con los traders.

Las intervenciones de Bessent “pueden tener éxito o no, pero están aumentando la incertidumbre y la volatilidad”, dijo Mansoor Mohi-uddin, economista jefe del Bank of Singapore.

La decisión del Tesoro de vender euros contra el yen, que tomó por sorpresa al Banco Central Europeo, fue vista por los analistas como un reflejo del deseo de Washington de evitar que Japón tuviera que vender bonos del Tesoro estadounidense para sostener su moneda, que había caído a un mínimo de 40 años a fines de julio.

Bessent también anunció una operación ampliada de recompra en el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU., en su intento por contener el fuerte aumento del costo de financiamiento del gobierno, con las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años rondando su nivel más alto desde 2023.

A mediados de agosto dijo que el Tesoro “al menos” duplicaría sus compras de bonos del gobierno de largo plazo, hasta u$s 4.000 millones. El tamaño de la recompra inicial bajo el nuevo esquema se anunciará más tarde el miércoles.

Bessent también anunció una operación ampliada de recompra en el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El yen se recuperó desde la intervención conjunta, impulsado por las expectativas de que el Banco de Japón acelere el ritmo de suba de tasas, mientras crece la especulación sobre una posible nueva intervención de las autoridades japonesas y sobre si el enorme fondo de pensiones del país repatriará fondos.

La moneda japonesa se fortaleció hasta un 0,5% y llegó a ¥153,3 por dólar el miércoles, cerca de su nivel más fuerte del año. Más tarde cotizaba en ¥153,59.

Lee Hardman, analista senior de divisas de MUFG, dijo que los comentarios de Bessent “reforzarán las expectativas de que Japón acordó cambiar sus políticas internas para brindar más respaldo al yen y reforzar el apoyo de la intervención conjunta”.