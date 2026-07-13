En esta noticia Los últimos movimientos de IRSA

Cuatro años después de comprar el histórico inmueble ubicado sobre la calle Beruti, frente al shopping Alto Palermo, IRSA pondrá en marcha las obras para darle un nuevo uso. La compañía iniciará los trabajos en las próximas semanas con una inversión de u$s 10 millones . El edificio sumará locales comerciales y gastronómicos en los primeros niveles y oficinas en las plantas superiores.

Según confirmó la empresa a El Cronista, las obras demandarán seis meses . Además de adecuar los distintos espacios para los nuevos usos, el plan incluye la restauración de la fachada.

Con esta etapa, la inversión total de IRSA rondará los u$s 30 millones, al sumar el desembolso realizado para adquirir la propiedad en 2022. La expectativa de la desarrolladora es que los primeros espacios abran durante el primer semestre de 2027.

En la misma zona, la compañía había inaugurado Palermo Off, una ampliación del Alto Palermo orientada al público joven. El proyecto demandó una inversión de más de u$s 3 millones y sumó 18 locales comerciales distribuidos en 2000 metros cuadrados.

El espacio abrió donde anteriormente funcionaba Paseo del Sol y reúne marcas nacionales e internacionales como New Era, Bullbenny, Revolver, Bolivia y Chini. Además, incorporó una terraza gastronómica con propuestas orientadas al mismo público.

El inmueble que ahora se reactivará fue un tradicional edificio del Gobierno de la Ciudad, que pasó a manos de Irsa a través de un remate realizado por el Banco Ciudad.

Situado en la esquina de Beruti y Coronel Díaz, un punto estratégico del barrio de Palermo, donde funcionó la Sede Comunal 14 con su Registro Civil y oficinas del poder judicial porteño.

IRSA lo pagó u$s 20,11 millones, u$s 111.000 más que el precio base del remate. Así, le ganó la pulseada al otro oferente, el estudio Anchézar-Santagada

IRSA siempre lo pensó como una prolongación del Alto Palermo. La propiedad siguió funcionando como parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta que finalmente fue cedido.

El espacio consta de una planta baja, seis niveles y un subsuelo. Permite edificar hasta 22,80 metros, que, sumando dos retiros, asciende a 29,80 metros, una altura que no varía significativamente de la actual. Por eso, en principio, se conservará la fachada .

La subasta de 2022 fue la tercera que desarrolló Banco Ciudad para esta propiedad. Anteriormente, ya que hubo dos intentos de remate que no prosperaron.

Los últimos movimientos de IRSA

Uno de los anuncios más recientes fue la compra del histórico shopping Los Gallegos, en Mar del Plata. Con una inversión de más de u$s 13,5 millones, IRSA incorporó el centro comercial a su cartera y desembarcó por primera vez en esa ciudad. El objetivo es recuperar marcas que dejaron de operar en los últimos años y atraer nuevos operadores. Incluso, entre los planes figura la llegada de una reconocida marca internacional que todavía no tiene presencia en Mar del Plata.

Ubicado sobre la calle Rivadavia, entre Rioja y Catamarca, el complejo cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie comercial, 77 locales y seis accesos. Los Gallegos fue fundado en 1912 por dos inmigrantes españoles como una tienda de telas, indumentaria y calzado. Más de seis décadas después, un incendio destruyó la casa central y obligó a la empresa a trasladar su operación de manera provisoria mientras avanzaba con la reconstrucción del edificio. En 1994, el inmueble reabrió convertido en shopping, en la previa de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata de 1995.

Otros de los movimientos fue la ampliación de las oficinas que Mercado Libre ocupa en el Polo DOT, en el barrio de Saavedra. En marzo, IRSA anunció una inversión de más de u$s 50 millones para construir un nuevo edificio corporativo que sumará 15.000 m2, de los cuales 12.000 m2 serán utilizados por la compañía fundada por Marcos Galperin.

El proyecto se desarrolla como una extensión del edificio Zetta y las obras comenzaron a principios de marzo . Según informó la empresa, tendrán un plazo estimado de ejecución de 30 meses. La iniciativa acompaña el crecimiento que Mercado Libre viene mostrando en la Argentina, donde anunció inversiones por u$s 3400 millones para este año.

Otro de los proyectos es el shopping que construye en Haedo sobre el ex centro comercial Al Oeste, adquirido por u$s 9 millones. El complejo está ubicado en la intersección de las avenidas Luis Güemes y Presidente Perón y cuenta con más de 20.000 m2, 40 locales, seis espacios gastronómicos, cinco canchas de pádel, 14 salas de cine y más de 1000 cocheras.

Allí la compañía anunció una inversión de más de u$s 20 millones para reconvertir el centro comercial en un outlet. Según informó cuando comunicó la compra, el inmueble tiene además potencial para sumar otros 12.000 m2 de área bruta locativa (ABL).

El ingreso del nuevo Palermo Off es junto al shopping Alto Palermo

La empresa estima que el proyecto generará más de 250 puestos de trabajo. Según explicó la empresa, el centro comercial operaba por debajo de su potencial y será relanzado con una nueva propuesta enfocada en marcas outlet.

El grupo continúa con el desarrollo del centro comercial que construye en La Plata. El proyecto demanda una inversión de u$s 130 millones y se desarrolla sobre un predio de 78.614 m2 ubicado entre Camino General Belgrano, calle 511, avenida 19 y avenida 514, en la localidad de Gonnet.

Las tareas comenzaron recién a fines de 2023. El complejo incluirá un paseo comercial a cielo abierto con foco en gastronomía y entretenimiento. Además sumará viviendas, oficinas y un hotel. El proyecto busca aprovechar la demanda que generan los recitales y eventos que se realizan en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Para concretar ese desarrollo, IRSA adquirió el control societario y la totalidad del predio mediante una operación por u$s 7,5 millones . Según indicó recientemente Elsztain, la apertura está prevista para 2027.

En octubre, la compañía compró el inmueble donde funcionó el ex Hospital Israelita, en el barrio porteño de Flores. La operación se concretó por u$s 6,8 millones.

El predio ocupa un terreno de 8856 m2 y cuenta con aproximadamente 17.000 m2 construidos. Tras la adquisición, la empresa informó que analiza distintas alternativas para su desarrollo, entre ellas propuestas residenciales o comerciales.

A fines del año pasado, además, IRSA avanzó con la ampliación de Alto Avellaneda. El proyecto contempla una inversión de más de u$s 10 millones para sumar 8000 metros cuadrados a partir de 2026.

La obra se desarrolla sobre el sector donde funcionaba el espacio deportivo La Cancha y busca incorporar nuevos locales, propuestas gastronómicas y marcas internacionales. El año anterior, además, la compañía había adquirido un lote lindero al shopping por u$s 12,2 millones, una operación que abrió la puerta a futuras expansiones.