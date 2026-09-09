En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 9 de septiembre

El mercado de las criptomonedas continúa mostrando movimientos en las cotizaciones de sus principales activos. Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, así se ubican los precios de las principales monedas digitales de mayor capitalización.

La cotización de las principales criptomonedas este miércoles 9 de septiembre

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los tarifas de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 79.396 u$s

Ethereum: 2.503,2 u$s

SpaceX (bStocks): 152,1 u$s

NVIDIA (bStocks): 225 u$s

La cotización de Bitcoin ha mostrado una notable evolución en las últimas 24 horas, alcanzando un precio de 79,396 dólares, lo que representa un incremento del 1.29%. Este aumento refleja una tendencia de fortalecimiento en el mercado, consolidando su posición como la criptomoneda más influyente. En pesos argentinos, Bitcoin se cotiza a 126,239,640, lo que resalta su alta valoración a nivel local, a pesar de las fluctuaciones del tipo de cambio.

Por otro lado, Ethereum también ha tenido un crecimiento significativo, con un precio actual de 2,503.17 dólares, lo que representa un aumento del 1.24% en el último día. Este desarrollo marca un interés creciente en la segunda criptomoneda más grande del mercado, evidenciado por su cotización de 3,980,040.3 pesos argentinos. La tendencia alcista de Ethereum sugiere un continuo interés en sus capacidades y potencial a largo plazo, tanto en inversiones como en aplicaciones en tecnología blockchain.