Detrás de cada negocio que logra crecer de manera sostenida suele haber algo más que una buena idea o un producto atractivo. Muchos emprendedores exitosos comparten hábitos vinculados con el aprendizaje continuo, la capacidad de adaptarse a los cambios y la búsqueda constante de nuevas herramientas para mejorar sus resultados.

A medida que el comercio electrónico gana protagonismo, mantenerse actualizado se volvió una necesidad. Según el Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector creció 55% respecto del año anterior, un dato que refleja tanto el potencial del mercado como la necesidad de profesionalizar la gestión de los negocios.

En ese contexto, cada vez más emprendedores participan de espacios de capacitación para conocer tendencias, intercambiar experiencias y acceder a herramientas que puedan aplicar en sus propios negocios. Uno de esos encuentros será Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, Buenos Aires, y reunirá a referentes del ecosistema digital, emprendedores, PyMEs y vendedores online.

Hay 2x1 en entradas que ya se pueden conseguir a través www.mercadolibreexperience.com.ar y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjetaa través de Mercado Pago.

Foto: Mercado Libre.

Los hábitos que suelen repetir quienes logran crecer

Uno de los más importantes es dedicar tiempo a aprender. Entender cómo evolucionan los hábitos de consumo, incorporar nuevas tecnologías y conocer experiencias de otros emprendedores permite tomar decisiones con más información y detectar oportunidades antes que la competencia.

Otro aspecto frecuente es la construcción de redes de contacto. Conversar con otros profesionales, compartir desafíos y acceder a distintas perspectivas puede ayudar a resolver problemas comunes y descubrir nuevas formas de crecer. Por eso, los espacios de networking se transformaron en una herramienta cada vez más valorada dentro del ecosistema emprendedor.

También aparece una característica en común: la capacidad de revisar constantemente los procesos del negocio. Los emprendimientos que crecen suelen analizar qué funciona, qué puede mejorarse y qué herramientas conviene incorporar para optimizar la experiencia de compra, la logística o la gestióndiaria.

Qué referentes compartirán su experiencia en Mercado Libre Experience

Durante toda la jornada, Joaquín “El Pollo” Álvarez será el conductor del evento. Entre los principales oradores estarán Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina; Juan Lavista, Vicepresidente de Marketing; y Jesús Moreno Sosa, Vicepresidente Senior de Publicidad, quienes compartirán distintas miradas sobre el presente y el futuro del comercio electrónico. La agenda también incluye una charla que reunirá a Mario Pergolini y Daniel Rabinovich, Chief Technology & amp; Operations Officer de Mercado Libre. Bajo el título “Código y Contenido: cuando dos mundosse encuentran”, la conversación se realizará a las 16:30 h en el Main Stage.

Además de las charlas, la propuesta contará con workshops, paneles y espacios de networking pensados para quienes buscan profesionalizar sus negocios y conocer herramientas aplicables a distintas etapas de crecimiento. Para muchos emprendedores, este tipo de encuentros se convirtió en una forma de incorporar conocimientos, generar contactos y mantenerse al día en un mercado que evoluciona constantemente.

Más allá del sector o del tamaño del emprendimiento, los hábitos que suelen diferenciar a quienes logran crecer tienen un punto en común: la decisión de seguir aprendiendo. En mercados cada vez más competitivos, esa capacidad de adaptación puede convertirse en una ventaja tan importante como el producto o servicio que se ofrece.