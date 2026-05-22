El boom del pádel llega a la zona sur con un megaproyecto de u$s 5 millones

En esta noticia Cómo será Sens Futura

Las unidades grandes vuelven a aparecer en el mercado inmobiliario porteño. Después de años en los que los desarrolladores priorizaron monoambientes y departamentos chicos, ahora empiezan a surgir nuevamente proyectos con más metros y tickets altos.

En esa línea, ATV Arquitectos invertirá u$s 35 millones para construir Sens Futura, un desarrollo en Palermo Hollywood que estará compuesto únicamente por departamentos XXL.

El desarrollo se levantará sobre cuatro lotes ubicados en Humboldt al 2000. Según explicaron desde la desarrolladora, las unidades arrancarán en u$s 454.000 y llegarán hasta los u$s 2,5 millones en el caso de los tríplex.

“Creemos que ese es el segmento que va a liderar la próxima etapa del real estate”, señaló Ignacio Trabucchi, socio fundador y director de ATV Arquitectos a El Cronista.

Desde la desarrolladora aseguran que en los últimos años empezó a crecer el interés por departamentos con más superficie, terrazas y espacios abiertos.

Cómo será Sens Futura

El proyecto tendrá 39 unidades de 3 y 4 ambientes, además de dúplex y tríplex, con superficies que irán de 120 a 580 metros cuadrados.

Los departamentos tendrán dobles alturas, terrazas privadas y unidades con grandes expansiones exteriores. También incluirá espacios de uso común como salas de reuniones, áreas de trabajo, gimnasio, spa, cine y pileta.

ATV Arquitectos fue fundada hace más de 20 años por Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiano. La compañía nació como un estudio enfocado en proyectos chicos y con el tiempo empezó a participar también del desarrollo integral de los emprendimientos. Actualmente suma más de 27 obras realizadas.

En paralelo, la desarrolladora empezó a posicionarse sobre algunos de los terrenos que surgieron a partir de la transformación de las viejas playas ferroviarias de Palermo.

Ahí, están construyendo SENS Luxury Homes, un complejo residencial que demandará una inversión estimada en u$s 130 millones y que se levantará sobre una manzana delimitada por Nicaragua, Godoy Cruz, Soler y Atacalco, dentro del corredor del ferrocarril San Martín.

Para avanzar con el proyecto, la compañía adquirió cinco lotes contiguos y reunió una superficie cercana a los 5000 metros cuadrados dentro de una misma manzana. La operación se concretó a partir de las subastas impulsadas por Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., integrada por la Anses y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que en los últimos años puso en venta distintos terrenos ferroviarios en la zona.

El desarrollo contemplará 95 unidades residenciales de entre 120 y 560 metros cuadrados, con departamentos de tres a seis ambientes y un conjunto de tríplex que tendrán terrazas privadas y piscinas propias. Los valores arrancarán desde los u$s 4000 por metro cuadrado . En ese esquema, los tres ambientes partirán desde los u$s 520.000, mientras que las unidades más grandes superarán los u$s 1,65 millones.

Además, incluirá un zócalo comercial con 12 locales sobre planta baja, 168 cocheras, espacios para bicicletas y sectores preparados para carga de autos eléctricos. También sumará amenities como pileta cubierta y descubierta, spa, gimnasio, áreas de trabajo y espacios recreativos.

La urbanización forma parte de un masterplan más amplio sobre unas 11 hectáreas ubicadas entre Soler, Godoy Cruz, Niceto Vega y Juan B. Justo, donde cerca del 65% de la superficie estará destinada a espacios públicos y el resto a desarrollos privados.