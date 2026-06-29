En esta noticia Viva Aerobus con más fuentes de financiamiento

Viva Aerobus concretó un acuerdo de financiamiento con Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), mediante un esquema japonés de arrendamiento operativo con opción de compra (JOLCO, por sus siglas en inglés), en una operación que amplía las alternativas de fondeo de la aerolínea para continuar con la expansión de su flota.

La transacción, estructurada por MUFG junto con Three i’s Capital, financió la entrega de un avión Airbus A321neo recibida por la compañía mexicana en mayo de 2026.

El acuerdo representa el primer financiamiento bajo la estructura JOLCO para Viva Aerobus y, al mismo tiempo, la primera inversión de Three i’s Capital en una operación de este tipo vinculada con aeronaves.

Los esquemas JOLCO son utilizados por aerolíneas alrededor del mundo para obtener financiamiento de activos mediante inversionistas japoneses, lo que suele traducirse en condiciones competitivas de costo y mayor flexibilidad frente a otras alternativas de financiamiento con opción de compra de aeronaves, de acuerdo con una tarjeta informativa de Morgan Lewis.

“Nos complace apoyar a Viva en su primera transacción JOLCO, una financiación histórica que refleja la continua evolución de la estrategia de flota de la aerolínea”, dijo Aqmar Chowdhury, subdirector de Originación de Aviación para las Américas de MUFG.

Viva Aerobus con más fuentes de financiamiento

Por su parte, Ciprian Rodríguez, director ejecutivo de Flota de Viva Aerobus, señaló que la operación amplía el abanico de soluciones de financiamiento disponibles para respaldar el crecimiento de la compañía y fortalece la relación con MUFG como parte de su estrategia de largo plazo para la renovación y expansión de la flota.

Three i’s Capital, empresa de gestión de activos con sede en Tokio, destacó que la operación le permitió iniciar una relación comercial tanto con Viva como con MUFG en el segmento de arrendamiento de aeronaves, con la expectativa de participar en futuras transacciones.

El anuncio del acuerdo de financiamiento destaca en un momento clave para Viva Aerobus, capitaneada por Juan Carlos Zuazua, que espera se logre la autorización para crear el holding de aerolínea de bajo costo en México, junto con Volaris.

En marzo de este año, Volaris, la aerolínea dirigida por Enrique Beltranena recibió el aval de los accionistas para crear la nueva empresa que tendrá por nombre “Grupo Más Vuelos” y que tendrá por objetivo ampliar su presencia en mercados de alto potencial, reducir costos y generar mayor valor para los accionistas a partir del próximo año.

De acuerdo con estimaciones de Kapital Grupo Financiero, Volaris y Viva concentrarían cerca del 73% del tráfico de pasajeros en rutas nacionales, mientras que su participación en el segmento internacional se ubicaría alrededor de 17%, cifras que podrían atraer un mayor escrutinio por parte de las autoridades regulatorias.