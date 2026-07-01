Los argentinos son los que alquilan más departamentos en EE.UU. para el Mundial

Con la clasificación a los 16avos asegurada, la expectativa volvió a crecer de cara a una instancia decisiva del Mundial. Si avanza, el equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar pocos días después por un lugar en los cuartos de final. Como ocurrió durante la fase de grupos, el partido volverá a modificar la rutina de millones de argentinos, con un fuerte movimiento en las horas previas al inicio del encuentro.

Según un relevamiento realizado por DiDi, la demanda de viajes aumenta 87% respecto de una jornada habitual cuando juega la Selección. El estudio detectó que el mayor movimiento no se produce una vez terminado el partido, sino antes de que empiece.

La “previa”

La mayor demanda se registró en las dos horas previas, la cantidad de viajes aumenta 87% frente a un día habitual. Una vez que comienza el encuentro, la actividad cae 47% y vuelve a recuperarse después del cierre, cuando empiezan los regresos a casa y los festejos.

Dentro de ese movimiento, las motos fueron el medio que mostró el mayor crecimiento. La demanda aumentó 147% durante la previa, mientras que los viajes en auto registraron una suba del 28%.

El relevamiento también detectó diferencias entre los encuentros. El partido frente a Austria fue el que generó el mayor volumen de viajes de toda la fase de grupos, por encima de los otros dos compromisos disputados por la Argentina.

Córdoba lidera

El impacto no fue igual en todo el país. Córdoba concentró el mayor crecimiento de la demanda y se ubicó al frente del ranking. Detrás quedaron Santa Fe, Jujuy, Mar del Plata y Tucumán , que también registraron aumentos por encima de una jornada habitual.

La provincia cordobesa encabezó el primer lugar de viajes en moto, con un crecimiento del 482% respecto del promedio diario. Le siguieron Santa Fe, donde la demanda aumentó 245%; Posadas, con un alza del 236%; Rosario, con 220%; y Tucumán, con 202%.

Más atrás quedaron Jujuy, Salta, Buenos Aires y Mar del Plata, todas con incrementos superiores al 100% durante la previa de los partidos.

EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

El próximo partido

El Mundial atraviesa su etapa decisiva. Después del inicio del torneo el 11 de junio y de una fase de grupos que se extendió durante poco más de dos semanas, comenzó la instancia de eliminación directa. La edición de este año marcó un cambio histórico para la competencia, ya que por primera vez reúne a 48 selecciones, amplió el calendario de 64 a 104 partidos e incorporó los 16avos de final.

La Selección argentina fue una de las protagonistas de esa primera etapa. El equipo dirigido por Scaloni terminó primero en su grupo tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, resultados que le permitieron avanzar con puntaje ideal a la fase eliminatoria.

El próximo partido será este viernes 3 de julio frente a Cabo Verde, desde las 19. En caso de avanzar, volverá a jugar el martes 7 de julio frente al ganador del cruce entre Australia y Egipto, en busca de un lugar en los cuartos de final.

El torneo finalizará el 19 de julio, cuando se dispute la final que definirá al nuevo campeón del mundo.