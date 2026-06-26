Aunque parte de la atención de este año se la lleva el Campeonato del Mundo, las vacaciones de invierno continúan siendo uno de los eventos más relevantes del calendario turístico. De hecho, ya hay estudios que revelan que las búsquedas de destinos nacionales aumentaron más del 40% interanual.

El dato resulta alentador para el sector turístico, pues llega tras un 2025 marcado por una desaceleración de la actividad. La industria atravesó algunos vaivenes por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y cerró el año con una caída interanual. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante las vacaciones de invierno viajaron 4,3 millones de turistas, un 10,9% menos que en 2024.

No obstante, los primeros indicadores de 2026 muestran señales de recuperación. El año comenzó con altos niveles de ocupación hotelera en distintos destinos del país, que oscilaron entre el 75% y el 100 por ciento. En ese sentido, Mar del Plata incrementó sus reservas con arribos de último momento. En Pinamar, Villa Carlos Paz y Las Grutas, se superó el 90%, San Martín de los Andes alcanzó el 85% y Misiones y Tafí del Valle registraron más del 75 por ciento.

Y eso no es todo. El primer fin de semana largo por Carnaval movilizó un total de tres millones de turistas, dejando un impacto económico directo de $ 1.007.703 que se tradujo en un crecimiento del 7,2% respecto a 2025.

Ahora, con la llegada del invierno, los viajeros argentinos demuestran un nuevo entusiasmo por planificar sus próximas vacaciones. Un informe elaborado por la plataforma Airbnb sobre las tendencias de viaje para el invierno 2026 arrojó que el sector experimenta un auge impulsado por el turismo interno, con búsquedas que ya superan el 40% interanual.

A ello se suma el firme deseo por cruzar la frontera: las búsquedas internacionales se incrementaron un 30% interanual, traccionadas por el atractivo de las playas de la región y por grandes eventos deportivos globales.

Qué destinos lideran la demanda y a cuánto se ofrecen

El mapa para esta temporada es diverso. Según Airbnb, Buenos Aires prácticamente duplicó sus búsquedas respecto del invierno pasado, mientras que Salta registró un crecimiento superior al 40 por ciento. También se destacaron Los Molles, en Mendoza, con un alza de más del 10 por ciento.

En paralelo, los operadores turísticos observan que los destinos de nieve siguen concentrando buena parte de la demanda local. Para Despegar, Bariloche vuelve a posicionarse como el principal destino nacional para el receso invernal gracias a su oferta de esquí, gastronomía y actividades familiares. Detrás aparecen Ushuaia y Mendoza, que también registran un elevado nivel de consultas.

En Promociones Aéreas agregan que la falta de nevadas abundantes en algunos centros invernales modificó parte del comportamiento de los viajeros. En ese contexto, Ushuaia ganó protagonismo porque ofrece mayores garantías para la práctica de deportes de nieve en Cerro Castor, mientras que San Martín de los Andes y Bariloche completan el podio de los destinos más buscados dentro del país.

En el frente internacional, Brasil vuelve a perfilarse como el gran ganador de la temporada. Río de Janeiro encabeza las preferencias de los argentinos, apalancado por su conectividad aérea y sus temperaturas cálidas durante el invierno local. También destacan Búzios, con un 60% de búsquedas), mientras que Maragogi y Porto de Galinhas se reparten otro 30 por ciento. La sorpresa de la temporada es Tamandaré, un destino aún poco conocido que ya representa alrededor del 10% de las consultas gracias a sus playas y a la posibilidad de acceder desde el aeropuerto de Recife.

El Caribe, por su parte, mantiene su atractivo entre los viajeros argentinos, con Punta Cana concentrando cerca del 80% de las búsquedas de la región, mientras que Curazao y Aruba aparecen como las alternativas que más crecen. Sobre este último destino, Despegar registró un incremento cercano al 200% en las búsquedas respecto del invierno pasado, impulsado por una mejora en la conectividad aérea.

A su vez, Smiles, el programa de millas de la aerolínea GOL, reportó que los canjes de pasajes hacia Europa crecieron más de un 10% interanual y ubicó a Miami, Madrid y Aruba entre los destinos internacionales más demandados para esta temporada.

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