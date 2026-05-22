Falta menos para que los amantes del ski vuelvan a ponerse las botas, los bastones y los clásicos trajes térmicos para regresar a las pistas de nieve. Y es que, con la temporada invernal cada vez más cerca, los centros más tradicionales de la Argentina ya se preparan para recibir a los turistas.

No obstante, tras un 2025 marcado por condiciones climáticas atípicas y escasas nevadas, muchos viajeros vuelven a hacerse la misma pregunta: cuánto cuesta organizar una escapada a la montaña y si conviene reservar con anticipación o esperar hasta último momento.

Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas, explicó que todavía hay mucha incertidumbre respecto a lo que fue el año pasado. “Fue una temporada muy floja y muchos todavía tienen pases comprados. Si los adquirieron, deberían consultar con los cerros porque están realizando devoluciones”, señaló.

Entre pasajes, alojamiento, equipos y pases a las pistas, la cifra ya supera los $ 3 millones

Para quienes sí planean viajar este invierno, Mute sostiene que existen dos perfiles claros. El primero es el viajero anticipado, que aprovecha cuotas, promociones y descuentos para asegurar precios . A ese segmento, les recomienda priorizar pasajes con políticas de cambios o cancelación. Aunque suelen tener un costo algo mayor, permiten mayor flexibilidad si las condiciones climáticas no acompañan la temporada.

Cuánto cuesta esquiar este invierno

En Bariloche los paquetes para julio ya arrancan en torno a los $ 500.000 por persona para opciones básicas de cinco noches con vuelo y desayuno, mientras que las propuestas más completas (con traslados y excursiones) se ubican entre los $ 600.000 y $ 900.000. Los productos premium pueden superar el millón de pesos, según hotel y servicios.

En el caso de Cerro Catedral, el centro confirmó un pase diario de $ 160.000 en etapa promocional. Con ese valor como referencia, una semana de ski podría representar $ 1 millón solo en medios de elevación, a lo que se suman alquiler de equipos, alojamiento, comidas y clases. Así, un presupuesto completo para siete días ronda entre $ 2,8 millones y $ 3,5 millones por persona , dependiendo de la categoría del hotel y la fecha elegida , con julio como el período de mayor demanda y precios más altos.

Mendoza aparece como otra alternativa para quienes buscan nieve y enoturismo. El centro de ski de Las Leñas proyecta para la temporada de invierno un costo total de entre $ 2,5 millones y $ 3 millones por persona para una estadía de una semana, considerando alojamiento, medios de elevación y gastos básicos. Solo el pase de ski para 7 días se ubica entre $ 590.000 y $ 790.000 , según la etapa de la temporada y promociones vigentes.

En el extremo sur del país, una semana de ski en Ushuaia, en el Cerro Castor, demandará una inversión estimada de entre $ 2,8 millones y $ 3,6 millones por persona durante la temporada de invierno 2026. El pase de medios de elevación para 7 días alcanza los $ 770.900 en temporada regular , mientras que los paquetes semanales con alojamiento arrancan cerca de $ 2 millones y pueden incrementarse según categoría y fecha elegida.

Cuánto cuesta ir a esquiar en los centros más emblemáticos del país

Mute también resalta que la ubicación geográfica y la altura juegan un papel importante. “Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes están alrededor de los 1500 metros de altura y ahí existe más riesgo de temporadas con menos nieve. En cambio, lugares como Cerro Castor en Ushuaia o Las Leñas, que alcanza los 3000 metros, tienen más probabilidades de contar con buenas condiciones ”.

La otra estrategia es la del viajero “last minute”. Es decir, esperar a que la nieve efectivamente llegue y recién ahí comprar. “La ventaja es que se reduce el riesgo climático, pero se termina pagando más”, explicó.

Otras opciones más económicas

En Chubut, una de las alternativas más accesibles es La Hoya, en Esquel. Para esta temporada el centro publicó una tarifa diaria de $ 100.000 para acceso a medios de elevación, con un esquema unificado para toda la temporada.

En Neuquén, otra opción de menor costo es Parque de Nieve Batea Mahuida, en Villa Pehuenia. El centro, administrado por la comunidad mapuche Puel, cuenta con pases diarios desde $ 50.000 y hasta $60.000 según la temporada.

Más allá del esquí, el invierno también suma nuevas propuestas turísticas. Una de ellas llega desde El Calafate, donde la empresa Hielo & Aventura lanzó una promoción especial inspirada en el clima mundialista: ofrece un 20% de descuento para nuevas reservas del tradicional Minitrekking sobre el Glaciar Perito Moreno durante la temporada invernal.