Las “YPF” del Pacífico le enseñan a Argentina cómo juntar u$s 200.000 millones para Vaca Muerta

Después de quedar afuera de tres licitaciones vinculadas con la exportación de gas natural licuado (GNL) de Vaca Muerta, el Grupo Techint volvió a adjudicarse un contrato en el sector energético.

A través de Tenaris, la fabricante de tubos de acero controlada por Paolo Rocca, proveerá los caños de 24″ para Argentina LNG, el proyecto que desarrollan YPF, la italiana Eni y XRG, el brazo inversor de la petrolera emiratí Adnoc.

La adjudicación permitirá que la planta de Valentín Alsina, en el conurbano bonaerense, fabrique unas 100.000 toneladas de tubos de acero destinados al ducto que transportará líquidos desde Neuquén hasta la costa de Río Negro .

El resultado representa un cambio histórico con sabor a revancha para la compañía, que a comienzos de año había perdido frente a la india Welspun una licitación similar y posteriormente quedó afuera de otros dos contratos de construcción .

La noticia fue anticipada por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, durante una entrevista con Alejandro Fantino en Neura. El ejecutivo explicó que la selección de los proveedores se realizó mediante una subasta inversa, un mecanismo en el que las empresas compiten mediante reducciones sucesivas de precios.

La compra total de tuberías ronda los u$s 2000 millones, aunque esa cifra comprende los distintos tramos adjudicados y no corresponde exclusivamente a Tenaris.

Los otros dos ganadores de la licitación

La licitación incluyó la provisión de caños para dos ductos de unos 527 kilómetros cada uno, que conectarán Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con Sierra Grande, en Río Negro. El principal, de 48 pulgadas de diámetro, transportará el gas que luego será licuado para su exportación , mientras que el segundo, de 24 pulgadas, trasladará los líquidos asociados a la producción.

La provisión de los caños de mayor diámetro quedó en manos de dos empresas extranjeras.

La española Grupo Cuñado ganó el contrato para abastecer unos 200 kilómetros del recorrido, mientras que la griega CPW se quedó con los 300 kilómetros restantes. Según explicó Marín, Tenaris no participó de esa parte de la licitación porque no tiene capacidad para fabricar tubos de ese tamaño en la Argentina.

En total, siete empresas participaron de la licitación. Primero tuvieron que cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros exigidos por YPF y sus socios. Después, las ofertas económicas se definieron mediante una subasta japonesa inversa modificada, un sistema en el que los precios bajan en distintas rondas y los participantes deciden si siguen compitiendo, sin saber cuántos rivales quedan.

YPF ya había utilizado este mecanismo para contratar la construcción de los ductos, con el objetivo de reducir costos. La provisión de los caños quedó repartida entre tres fabricantes, aunque por el momento no trascendió cuánto cobrará cada uno por los contratos adjudicados.

Fuente: YPF Fuente: YPF

Las tres licitaciones que perdió Techint

Antes de conseguir este contrato, el Grupo Techint había quedado afuera de otras tres licitaciones vinculadas con la exportación de GNL de Vaca Muerta.

La primera fue en diciembre de 2025, cuando Southern Energy adjudicó a la india Welspun la provisión de caños para su gasoducto por u$s 203 millones. Tenaris también había competido, pero presentó una oferta más cara.

La derrota puso en riesgo la actividad de la planta de Tenaris SIAT en Valentín Alsina, partido de Lanús. La compañía había advertido que, sin ese contrato, tendría dificultades para mantener la producción . En julio desvinculó a 150 trabajadores contratados, después de varios meses de suspensiones rotativas por la falta de nuevos pedidos. La situación contrastaba con la actividad que había tenido la fábrica durante la construcción del Gasoducto Perito Moreno, en 2023, cuando llegó a emplear a más de 550 personas y trabajaba en tres turnos.

La adjudicación a Welspun también provocó un enfrentamiento público entre el Gobierno y Paolo Rocca. El presidente Javier Milei cuestionó los precios ofrecidos por Tenaris y llegó a llamar al empresario “Don Chatarrín de los tubitos caros”.

Paolo Rocca Bloomberg

El segundo revés llegó con la construcción del gasoducto de Southern Energy, que quedó en manos de un consorcio integrado por la argentina Víctor Contreras y la italiana Sicim. Techint Ingeniería también había participado de la licitación, pero no logró quedarse con el contrato.

En julio, el grupo volvió a perder otra licitación. Esta vez, la unión transitoria que había formado con Sacde, la constructora de Marcelo Mindlin, quedó afuera de la construcción de los ductos de Argentina LNG. La obra, estimada en u$s 1200 millones, fue adjudicada a la estadounidense Pumpco, la italiana Bonatti y Contreras Hermanos, que presentaron una oferta un 15% más económica.

Pumpco pertenece a MasTec, una compañía estadounidense vinculada al empresario Jorge Mas, copropietario del Inter Miami. Hasta entonces, había participado de otras licitaciones en la Argentina, pero no había conseguido un contrato de esta magnitud.

La inversión prevista para Argentina LNG

La adjudicación se conoció a pocos días de que YPF y sus socios definan la inversión para Argentina LNG. La decisión está prevista para fines de noviembre.

La primera etapa del proyecto requerirá una inversión de unos u$s 29.000 millones, que podría llegar a u$s 51.000 millones. Además de los gasoductos, incluye la producción de gas en Vaca Muerta y la instalación de dos buques de licuefacción frente a las costas de Río Negro.

En conjunto, los buques tendrán capacidad para producir 12 millones de toneladas de GNL por año, con la posibilidad de ampliar ese volumen a 18 millones en una segunda etapa.

Las primeras exportaciones están previstas para 2031 y, según las estimaciones de YPF, podrían generar ingresos por unos u$s 10.000 millones anuales.

Para financiar las obras, el consorcio negocia con distintas entidades internacionales. Entre ellas aparece el Exim Bank de Estados Unidos, que presentó una propuesta preliminar de financiamiento por hasta u$s 6000 millones, y la agencia italiana SACE. Argentina LNG también solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).