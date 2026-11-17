La discusión económica que propone Javier Milei para la próxima etapa de su gestión tiene un destinatario central: el sector privado. Ante empresarios y dirigentes del mundo de los negocios, el Presidente volvió a defender el programa de ajuste fiscal, desregulación y reducción de impuestos, pero buscó correr el eje de la discusión hacia las condiciones necesarias para sostener el crecimiento económico.

Javier Milei habla en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) 2026 Fuente: Captura de pantalla

En el marco del 85 aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei presentó su visión sobre el desarrollo de la Argentina y anticipó una proyección de su programa tributario: aseguró que, si se cumplen las hipótesis de trabajo del equipo económico, el Gobierno apunta a devolverles a los contribuyentes u$s 500.000 millones hasta 2031, una cifra que equiparó con el monto de la deuda pública.

La exposición tuvo lugar después de la presentación de Bettina Bulgheroni, presidenta del CICyP, quien recibió al mandatario y le entregó una placa conmemorativa por el aniversario de la entidad. El reconocimiento destacó el compromiso presidencial con el desarrollo del país.

Bettina Bulgheroni, presidenta del CICyP Fuente: Captura de pantalla

Milei agradeció la invitación y se dirigió directamente a los empresarios, a quienes identificó como los protagonistas de la recuperación económica. “Son los que van a sacar al país adelante porque son los creadores de riqueza”, afirmó.

Milei puso el crecimiento económico en el centro de la agenda

El Presidente planteó que la Argentina debe comenzar a discutir cómo crecer y dejar atrás las controversias vinculadas con la coyuntura, como la evolución de los precios, la posibilidad de una crisis o las discusiones sobre el tipo de cambio.

“Estamos dejando atrás toda esta cuestión de tener que estar discutiendo la coyuntura. Me parece que es un upgrade enorme en la calidad de la discusión que estamos teniendo”, sostuvo.

Para Milei, el crecimiento económico no depende de estimular la demanda mediante una expansión del gasto público o de la política monetaria, sino de mejorar las condiciones de la oferta. En esa línea, cuestionó a los economistas que proponen políticas fiscales o monetarias expansivas para impulsar la actividad.

El mandatario utilizó como ejemplo el impacto internacional de los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, que, según explicó, provocaron restricciones en la oferta energética y presiones sobre los precios. En ese escenario, cuestionó las respuestas de los bancos centrales y las propuestas de política económica que buscan compensar esos efectos mediante una mayor demanda.

“Una contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda, se trabaja bajando impuestos y desregulando”, afirmó.

También rechazó las propuestas de devaluación y de expansión monetaria. En el primer caso, sostuvo que las compras de divisas realizadas por el Gobierno evitaron que el tipo de cambio alcanzara niveles superiores. En el segundo, argumentó que la cantidad de dinero se mantiene fija desde hace un año y que todavía persiste un excedente monetario que alimenta la inflación.

Milei defendió la baja de impuestos y anticipó una devolución de u$s 500.000 millones

La política tributaria ocupó uno de los pasajes centrales del discurso. Milei aseguró que su administración ya redujo la carga impositiva en casi cuatro puntos del PBI y que esa decisión representó una devolución de más de u$s 25.000 millones a los argentinos.

El Presidente vinculó esa política con el ajuste del gasto público y volvió a defender la motosierra como instrumento para reducir el tamaño del Estado y generar margen para nuevas rebajas tributarias.

“La motosierra es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores”, afirmó.

La estrategia de crecimiento de Milei: competir en un mercado de 8.000 millones de personas

Otro de los planteos del Presidente estuvo dirigido a la escala de los mercados en los que deben competir las empresas argentinas.

Milei cuestionó la idea de pensar exclusivamente en el mercado interno y sostuvo que las compañías deben orientar sus estrategias hacia una economía global de alrededor de 8.000 millones de consumidores.

“No es pensar en un mercado de 50 millones de seres humanos, es pensar en un mercado de 8.000 millones de seres humanos”, señaló.

Para las empresas que no puedan competir por volumen y escala, propuso desarrollar productos diferenciados y especializarse en determinados segmentos. Como ejemplo, mencionó a la industria textil italiana, que compite con la producción china mediante el diseño y la diferenciación de sus productos.

El Presidente presentó esa combinación de escala, innovación y especialización como una condición para generar valor, atraer inversiones y sostener el crecimiento.