El informe de la UCA que cuestiona los datos del Gobierno sobre pobreza.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un informe que pone bajo revisión la caída de la indigencia y la pobreza que reflejan los datos oficiales desde el segundo semestre de 2024. El trabajo, firmado por Alejo Giannecchini y Agustín Salvia, plantea que los resultados cambian el balance social de la transición libertaria: confirman una recuperación desde la crisis de 2024, pero no muestran una mejora sustantiva respecto de 2023 ni de los años previos a la pandemia.

La pregunta de partida es cuánto de la baja refleja una mejora real en la capacidad de consumo de los hogares y cuánto responde a aspectos metodológicos.

En este sentido, según el informe, la pobreza por ingresos depende de dos componentes: los ingresos que declara la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el costo de las canastas que funcionan como umbral. Los autores revisaron ambos.

Dos ajustes con efectos opuestos

Según el ODSA, la EPH registró una mejora excepcional en 2024 y 2025 en su capacidad de captar ingresos, lo que habría contribuido a una caída de la pobreza más rápida de lo esperable . Para volver comparable toda la serie, el estudio toma como referencia el cuarto trimestre de 2025, el de mayor captación entre 2018 y 2026, y contrasta la encuesta con fuentes externas como el SIPA y el Índice de Salarios. Este ajuste reduce las tasas de pobreza.

El segundo actualiza la Canasta Básica Total (CBT). La oficial se apoya en la estructura de gastos de la ENGHo 2004/05, mientras que el ODSA construye dos alternativas con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18: una moderada (V1), 17% más cara que la oficial, y otra más exigente (V2), 27% más cara. Este ajuste con el cambio de canasta eleva las tasas. En el segundo trimestre de 2026, la pobreza llega a 41,2% con V1 y a 45,9% con V2, frente al 34,4% de la estimación con metodología oficial.

Qué propone la UCA para las mediciones.

Qué pasa con la comparación frente a 2023

El efecto más fuerte aparece al comparar con el segundo trimestre de 2023. “ El principal hallazgo es que la mejora de la pobreza respecto de 2023 cambia sustancialmente según el método de medición utilizado”, precisa el informe.

Con el método oficial, la pobreza baja 6,9 puntos porcentuales, de 41,3% a 34,4%. Con ambos ajustes integrados, se mantiene prácticamente estable en V1 (−0,2 puntos) y aumenta levemente en V2 (+1,6 puntos). Solo con el ajuste de captación, la caída pasa de 6,9 a 2,0 puntos.

En indigencia ocurre algo parecido: entre el segundo trimestre de 2023 y el de 2026, la baja oficial es de 1,9 puntos (de 9,9% a 8,0%), pero con la captación homogeneizada se reduce a 0,3 puntos (de 7,4% a 7,1%).

Frente a 2019 y 2018, el diagnóstico cambia

Respecto del segundo trimestre de 2019, la pobreza cae 2,0 puntos con el método oficial, pero sube 4,8 puntos con V1 y 5,3 con V2.

Frente a 2018, todas las mediciones muestran una tasa más alta: +5,4 puntos con la oficial, +9,6 con V1 y +11,2 con V2. Para el ODSA, mientras la medición oficial sugiere una leve mejora frente a 2019, las alternativas indican que persiste un deterioro significativo.

Lo que sí se confirma: la caída desde el pico de 2024

Sin embargo, el informe no niega la recuperación desde el máximo de 2024. Entre el segundo trimestre de 2024 y el de 2026, la pobreza baja 16,6 puntos con el método oficial, 10,0 con V1 y 8,6 con V2. Es decir, la mejora se confirma, pero es considerablemente menor.

Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la pobreza aumenta en las tres mediciones: de 31,8% a 34,4% con el método oficial, de 35,3% a 37,5% con V1 y de 39,5% a 42,4% con V2.

Los detalles del informe de UCA que cuestionan las mediciones de pobreza.

La indigencia también sube: de 6,1% a 8,0% con el método oficial y a 7,1% con la captación ajustada. La propia captación de ingresos de la EPH se deterioró parcialmente en 2026, aunque sigue siendo muy superior a la de 2023.

El ODSA aclara que los ejercicios no buscan reemplazar la medición oficial ni establecer tasas “verdaderas”, sino evaluar la sensibilidad de los resultados a supuestos explícitos y revisables.

Admite además que el ajuste de captación no es perfecto, porque parte de supuestos teóricos y está limitado por las fuentes disponibles. También aclara que sus series trimestrales con metodología oficial difieren de las que publica el INDEC, aunque usan la misma metodología.