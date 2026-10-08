El Directorio de YPF aprobó la adquisición del 25% que aún no tenía de YPF Energía Eléctrica, usualmente conocida como YPF Luz.

“En su reunión del día de la fecha, se aprobó la adquisición del 24,99% de las acciones de YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) de titularidad de BNR Power Investments B.V. (“BNR”), por un monto de u$s 430 millones", comunicó la empresa.

Una vez que se complete la operación, que se encuentra sujeta a las condiciones habituales para este tipo de transacciones, YPF será titular del 100% del capital de YPF Luz.

“YPF continúa creciendo para convertirse en una compañía energética de clase mundial y esta operación es un paso más en ese camino, que le permitirá a YPF Luz acelerar el crecimiento y potenciar sus capacidades, manteniendo su foco y especialización en el sector eléctrico y sumando valor a la propuesta energética integral de YPF ”, señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

YPF creó YPF Luz en 2013 con la visión de desarrollar un actor especializado en el sector eléctrico, que complementara su propuesta energética y contribuyera al desarrollo del país.

En 2018, General Electric (“GE”) se incorporó como accionista para acompañar el crecimiento de la compañía, apoyo que continuó bajo GE Vernova (“GEV”) (a partir de la escisión de GEV de GE en 2024) a través del fondo BNR.

Desde entonces, YPF Luz amplió su escala, fortaleció sus capacidades y se consolidó como uno de los principales generadores de energía eléctrica de la Argentina.

La compañía posee 3,8 GW de capacidad instalada, presencia operativa en ocho provincias y una generación equivalente a aproximadamente el 10% de la energía eléctrica abastecida en la Argentina.