Durante años, una estación de servicio tuvo una función concreta: cargar combustible y seguir camino. Pero esa escena empieza a cambiar. Las estaciones incorporan gastronomía, servicios para el auto y propuestas pensadas para extender la experiencia más allá del surtidor.

En esa transformación se inscribe YPF Black Melo, la nueva estación que YPF inauguró en Vicente López junto a McDonald’s. Ubicada en Avenida del Libertador 901, es la primera de la red YPF que incorpora un restaurante de la cadena y la cuarta estación Black de la compañía en Argentina.

La propuesta parte de una idea concreta: “Más que una estación, un destino”. El espacio reúne combustible, gastronomía, conveniencia y servicios para vehículos.

McDonald’s, FULL y una nueva experiencia de consumo

El restaurante McDonald’s es la principal novedad de la apertura. Es el local número 237 de la cadena en Argentina y el primer restaurante surgido de la alianza estratégica entre ambas compañías.

Pero la propuesta gastronómica no termina allí. YPF Black Melo integra también la oferta de FULL, la red de tiendas de conveniencia de YPF. En un mismo espacio conviven la gastronomía de McDonald’s, café de especialidad, pastelería y otras opciones para comer o quedarse unos minutos más.

YPF BLACK

Para Francisco Mangiarotti, director de Retail de YPF, la diferencia frente a una estación tradicional comienza incluso antes de entrar a la tienda. “Frente a una estación tradicional, el cambio más sustancial cuando llega a la playa es que todas las islas de surtidores tienen heladera de cross selling con la propuesta que tienen en la tienda, pero sin bajarse del auto”, explicó.

Una vez dentro, la propuesta se amplía con McDonald’s. “Sumamos toda la oferta gastronómica de McDonald’s a la oferta que ya todos conocen de lo que es FULL, que somos los líderes de café en Argentina”, señaló el ejecutivo.

“Esta apertura es un paso muy importante para seguir acercando la experiencia McDonald’s a más personas, a través de nuevos formatos que se adaptan a sus hábitos y necesidades”, señaló Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados.

Qué servicios ofrece YPF Black Melo

La transformación no se limita a la gastronomía. En la playa, los colaboradores ofrecen atención personalizada y asesoramiento para elegir el combustible más adecuado según las características de cada vehículo.

En los boxes funciona YPF Pit Stop, un servicio inspirado en la dinámica de los boxes de Fórmula 1. El cliente puede dejar su vehículo en manos de un equipo especializado mientras aprovecha la propuesta gastronómica y de conveniencia de FULL.

Para Mangiarotti, allí también aparece una diferencia frente al modelo tradicional. “A la propuesta tradicional de Boxes le sumamos el servicio de Pit Stop, que es un servicio mucho más rápido, enfocado en el escaneo del auto para poder entender cuál es la situación del auto”, detalló.

YPF BLACK

La estación funciona las 24 horas y forma parte de la estrategia de YPF para transformar su red. La compañía cuenta con más de 1.600 estaciones en el país.

Tres modelos para una nueva red de estaciones

Black Melo forma parte de una estrategia más amplia. Según explicó Mangiarotti, durante 2026 YPF redefinió su propuesta de retail y organizó su red en tres modelos: Black, Núcleo y RefiPlus.

“Este año, en 2026, lo definimos como la redefinición del mundo retail de estaciones de servicio de Argentina”, sostuvo el director de Retail.

Black representa la propuesta más elevada; Núcleo mantiene el formato tradicional de YPF, con foco en calidad y servicio; mientras que RefiPlus conserva la calidad de los combustibles de la compañía, pero con una operación orientada a la practicidad y la agilidad.

“Lo que buscamos es seguir con esta estrategia de segmentación de las estaciones de servicio, tratando de encontrar cuál es la mejor oferta para los clientes de la zona”, explicó Mangiarotti.

YPF BLACK

La incorporación de McDonald’s responde a esa lógica: reunir en un mismo punto distintas propuestas para ampliar las posibilidades de consumo.

En esa misma línea, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, resumió el cambio de enfoque: “En YPF estamos transformando nuestra red para ofrecer mucho más que combustibles”. El objetivo, explicó, es que las estaciones sean destinos donde los clientes encuentren servicios, gastronomía y experiencias adaptadas a sus necesidades.

Una estación pensada para quedarse

La nueva propuesta también incorpora iluminación LED, encendido automático de cartelería e iluminación exterior y climatización VRV con control programable.

Además, cuenta con separación de residuos en el comedor y gestión diferenciada del aceite usado, en línea con las prácticas ambientales impulsadas por Arcos Dorados a través de su estrategia Receta del Futuro.

La apertura de YPF Black Melo muestra así hacia dónde apunta la transformación de las estaciones de servicio: sumar nuevas razones para detenerse y convertir una parada tradicional en una experiencia más amplia.

Con McDonald’s, FULL y servicios para el vehículo dentro de un mismo espacio, YPF busca que cargar combustible deje de ser necesariamente el único motivo para entrar a una estación. La apuesta es que una misma parada permita comer, resolver una necesidad del auto y continuar el viaje con una experiencia más completa.