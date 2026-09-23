Avanzan las dos primeras grandes obras en la planta de urea de Fértil Pampa, “clave” para Vaca Muerta

En esta noticia Un proyecto de u$s 2700 millones

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, se reunió este miércoles con Cleber Oliveira Soares, secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil, para analizar el futuro abastecimiento de fertilizantes desde la Argentina.

Durante el encuentro, Brasil fue destacado como el principal mercado para Fértil Pampa, la planta de urea que la compañía construirá en Bahía Blanca con una inversión de u$s 2700 millones.

En la actualidad, el país vecino importa más del 90% de los fertilizantes que utiliza para su producción agropecuaria .

“Brasil es el mercado natural para nuestra producción de urea. Hoy importa entre 7 y 8 millones de toneladas por año desde mercados muy alejados, mientras que Argentina tiene en Vaca Muerta el gas necesario para producirla de manera competitiva”, señaló Mindlin.

La megaplanta tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas de urea granulada por año, unas 6000 toneladas diarias. Según Pampa, será la más grande de América latina.

El complejo utilizará gas natural de Vaca Muerta como insumo. Una parte permitirá cubrir la demanda local y el resto se venderá al exterior.

Un proyecto de u$s 2700 millones

La construcción de Fértil Pampa demandará alrededor de tres años y medio y la entrada en operación está prevista hacia fines de 2029. La obra estará a cargo de Tecnimont, parte del grupo italiano MAIRE, y SACDE, bajo un contrato llave en mano.

La planta contará con una unidad de amoníaco, dos plantas de urea y dos unidades de granulación. También tendrá una planta de desalinización para abastecer de agua al complejo.

El proyecto incluirá además infraestructura portuaria propia. Como adelantó El Cronista, Pampa construirá un muelle en Bahía Blanca destinado a la exportación de urea, que deberá estar operativo aproximadamente hacia el mes 33 de la obra.

Según las dimensiones previstas hasta el momento, tendrá una superficie estimada de unos 2300 metros cuadrados y podrá recibir buques graneleros de entre 30.000 y 60.000 toneladas de porte.

Se calcula un movimiento de entre 40 y 50 embarcaciones por año.

Antes estará lista una Marine Offloading Facility (MOF), una instalación que permitirá recibir por vía marítima los equipos de gran porte necesarios durante el montaje. Para esa estructura se aprovechará la base que quedó en Ingeniero White del proyecto de la minera Vale , que finalmente no se concretó.

Una vez terminado el ingreso, la instalación dejará de utilizarse de manera habitual y podrá quedar disponible para otras empresas. El uso por parte de terceros se canalizará a través del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Fértil Pampa representa la mayor inversión realizada hasta ahora por Pampa Energía. Durante el pico de construcción se estiman más de 3500 puestos de trabajo directos y, una vez en funcionamiento, alrededor de 300 empleos permanentes.

Cuando alcance el nivel de producción previsto, la empresa calcula que el complejo tendrá un impacto cercano a u$s 1000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones.