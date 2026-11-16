El desarrollo masivo de Vaca Muerta ingresa en una etapa determinante donde la continuidad del crecimiento productivo depende de sortear desafíos estructurales asociados a la infraestructura, el financiamiento y la competitividad de costos. Si bien el potencial geológico de la formación neuquina está ampliamente comprobado, el ritmo de expansión proyectado para los próximos años exigirá profundizar la eficiencia en las operaciones y robustecer la cadena de valor local para responder a las metas proyectadas de exportación a nivel global.

Durante su paso por el espacio Cronista Studio, Gustavo Pérego, director de Desarrollo de Nuevos Negocios LATAM de la consultora Abeceb, analizó las condiciones operativas necesarias para sostener el sendero ascendente de la actividad y advirtió sobre los factores macroeconómicos y regulatorios que definirán el futuro de la cuenca no convencional en los próximos años.

Productividad, costo de capital y el ecosistema de proveedores

“El principal reto radica en mantener la curva de productividad por pozo a medida que se incrementa la cantidad de etapas de fractura, que hoy rondan las 28.000 anuales y podrían alcanzar las 50.000 hacia 2030”, explicó el analista abriendo el debate sobre el posterior amesetamiento de la cuenca. En este marco, remarcó que resulta indispensable expandir la capacidad del ecosistema de empresas de servicios, cuyo parque actual de entre 12 y 15 sets de fractura requerirá ampliaciones para evitar cuellos de botella técnicos.

Asimismo, Pérego señaló que el costo de capital constituye la mayor deuda para el desarrollo local. Aunque la roca madre ofrece un rendimiento por fractura hasta un 40% superior al de la cuenca estadounidense del Permian y permite operar con umbrales de u$s 40 por barril frente a los u$s 60 requeridos en el mercado norteamericano, los costos unitarios en Argentina siguen siendo más elevados por la falta de financiamiento a tasas competitivas para los proveedores y la necesidad de mayor flexibilidad operativa.

Evacuación de crudo, exportaciones de GNL y el mercado regional

En materia de inversiones, la cuenca moviliza actualmente entre u$s 10.000 y 12.000 millones anuales, con proyecciones concretas de cruzar el umbral de los 20.000 millones hacia fines de la década. Este flujo impulsará la producción nacional por encima del millón de barriles diarios de petróleo, apalancado por proyectos estratégicos de transporte como el oleoducto Vaca Muerta Sur, que iniciará con 180.000 barriles diarios y proyecta alcanzar los 500.000 barriles hacia 2028, consolidando un superávit comercial energético de hasta u$s 15.000 millones anuales.

Por otra parte, el directivo consideró que “la monetización del gas dependerá de decisiones clave en materia de licuefacción para colocar entre 12 y 18 millones de toneladas anuales de gas natural licuado en ultramar mediante contratos a largo plazo”.

Con relación a Brasil, descartó un proceso de integración simple por ductos debido a la falta de marcos regulatorios firmes, el elevado precio interno y la reinyección masiva de gas asociado del presal, planteando que el suministro de gas argentino hacia el vecino país será viable principalmente a través de envíos marítimos spot para cubrir la generación térmica de respaldo.