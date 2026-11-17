Para el BCRA, el ahorro de los argentinos es la clave para que la economía vuelva a crecer

Brasil vuelve a aparecer como una amenaza para el turismo argentino y para las reservas del Banco Central. El dólar en Brasil trepó 14,08% en el último mes y ya cotiza en 5,78 reales, mientras que en la última semana avanzó 3,45%.

La aceleración de la depreciación del real llega justo antes de la temporada de verano y vuelve a poner al turismo argentino y a las reservas del BCRA bajo presión. Y es que esto modifica los precios relativos entre ambos países justo cuando los argentinos empiezan a definir sus vacaciones de verano y puede volver a inclinar la balanza hacia las playas brasileñas.

El dólar pasó de cotizar cerca de 4,99 reales antes de las elecciones brasileñas a superar los 5,70 y llegó a tocar los 5,80 en las últimas ruedas. El movimiento llegó a representar una apreciación del dólar del 14%.

Para los argentinos que viajen a Brasil, el efecto es concreto sobre los gastos que se pagan en reales. Comidas, bebidas, transporte, compras y servicios turísticos pueden resultar más accesibles en términos de dólares. En cambio, pasajes y buena parte de los alojamientos tienen precios dolarizados, por lo que el impacto de la depreciación no se traslada de manera completa al costo del viaje, pero con un dólar pisado en Argentina, también puede resultar atracivo.

Brasil vuelve a ganar interés para el verano

La relación cambiaria puede ser determinante para quienes todavía no definieron su destino. Brasil ya es el principal destino internacional de los argentinos y concentra una parte importante del turismo emisivo.

En septiembre viajaron hacia allí 124.000 turistas argentinos, aunque todavía fueron 20,1% menos que un año atrás. En sentido inverso, llegaron a la Argentina 113.800 turistas brasileños, un 22,3% más interanual.

Es decir que el escenario actual todavía no muestra una estampida de argentinos hacia Brasil. De hecho, el flujo hacia ese destino venía cayendo. Pero la nueva relación cambiaria aparece justo antes de la temporada alta y puede modificar esa tendencia.

En el tercer trimestre, además, viajaron a Brasil 221.200 argentinos desde Ezeiza y Aeroparque, un 14,6% menos interanual, y gastaron unos u$s 200,4 millones, un 14,3% menos que en el mismo período del año anterior. En paralelo, llegaron 201.400 brasileños por esas terminales, un 12,5% más.

La amenaza para los dólares argentinos

Y, a la vez, un mayor flujo de argentinos hacia Brasil implica más consumo de divisas fuera del país, mientras que una menor llegada de brasileños puede reducir el ingreso de dólares por turismo receptivo. Así, para el Banco Central es un problema a tener en cuenta poque puede aumentar la presión cambiaria y sobre las reservas,

En septiembre salieron del país 613.100 turistas argentinos y llegaron 432.200 extranjeros. La diferencia fue de 180.800 viajeros. En los primeros nueve meses del año, el saldo acumulado entre turistas que salieron y los que ingresaron alcanzó los 4,1 millones de personas.

Argentina y Brasil, mercados Ilustración propia generada con IA

El turismo, por lo tanto, es una fuente de presión sobre las cuentas externas. Una depreciación del real puede profundizar ese fenómeno si incentiva a más argentinos a elegir Brasil para sus vacaciones.

Un real más débil hace también que los destinos locales sean más caros para los brasileños. Eso puede afectar la competitividad de la costa argentina y de otros destinos que reciben una cantidad importante de visitantes del país vecino.

El doble golpe para Argentina

Asímimo, el efecto de un real más débil funciona en dos direcciones. Para el argentino que viaja, Brasil se vuelve más atractivo porque los consumos expresados en reales requieren menos dólares. Para el brasileño que quiere viajar, la Argentina se vuelve relativamente más cara.

Ese doble movimiento puede ampliar la salida de dólares por turismo y reducir el ingreso de divisas generado por visitantes extranjeros.

El antecedente reciente muestra hasta qué punto el tipo de cambio puede modificar los flujos. Durante el verano de 2025, en enero y febrero viajaron a Brasil alrededor de 1,3 millones de argentinos, casi 40% de todos los residentes que salieron del país en esos meses. En ese momento, Brasil tenía una relación cambiaria particularmente favorable para los argentinos.

Ahora, el real vuelve a moverse en esa dirección. La diferencia es que todavía falta saber si la depreciación será transitoria o si se consolidará durante los próximos meses.

¿Se viene otra sangría de dólares?

Federico Vacarezza, economista, señaló a El Cronista que la depreciación del real “golpea de lleno la competitividad argentina”. Dentro de los sectores más expuestos ubicó al turismo, junto con el automotriz y el cerealero.

Su advertencia es especialmente relevante porque el turismo argentino ya venía perdiendo competitividad frente a otros destinos. “Un real más barato puede profundizar esa diferencia justo cuando comienza la temporada de verano”, alertó.

Vacarezza considera que Argentina puede cerrar 2026 con un buen año en materia de exportaciones, pero advierte que 2027 plantea desafíos. El turismo aparece entre ellos porque el tipo de cambio brasileño puede modificar con rapidez las decisiones de los consumidores.

Por ahora, los datos no permiten afirmar que se esté produciendo una nueva ola de turismo hacia Brasil. Las estadísticas de septiembre todavía muestran que hay menos argentinos viajando al país vecino que un año atrás y una recuperación del turismo brasileño hacia la Argentina.

Pero el escenario cambió y el verano todavía está por delante. La depreciación del real puede alterar las decisiones de quienes todavía no reservaron sus vacaciones y hacer que Brasil gane atractivo frente a los destinos argentinos.

Para Vacarezza, el turismo es uno de los sectores donde la pérdida de competitividad argentina puede sentirse con mayor fuerza. El desafío será evitar que el nuevo escenario cambiario vuelva a profundizar el déficit turístico justo cuando el Gobierno necesita sostener el ingreso de dólares.

La clave estará en la duración del movimiento. Si el real se estabiliza en los niveles actuales, el impacto será distinto al de una depreciación que continúe durante los próximos meses. Por eso, más que el salto de una rueda, el mercado empieza a mirar cuánto tiempo puede sostenerse un Brasil más barato para los argentinos y qué efecto tendrá sobre la demanda de dólares durante el verano.